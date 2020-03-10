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春雨來了！ 鄭明典：雨區往南擴大 冷空氣將至

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天上午是這波降雨影響北部最強的時候，下半天開始鋒面逐漸遠離，降雨漸趨緩和。記者季相儒/攝影
今天上午是這波降雨影響北部最強的時候，下半天開始鋒面逐漸遠離，降雨漸趨緩和。記者季相儒/攝影

中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，雨區在西北角，這是統計上典型的春雨，主要雨區在台灣本島的西北角，和東北季風的東北角可以明顯區隔出來。

他說，接下來雨區可能更往南擴大，但是雨勢會逐漸變小，然後冷空氣就會下來了。

中央氣象局說，今天鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼；中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，晨起至上午中部以北地區並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

明天東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周四東北季風或大陸冷氣團減弱，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周五另一鋒面通過，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周六東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周日、下周一東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

今天上午是這波降雨影響北部最強的時候，下半天開始鋒面逐漸遠離，降雨漸趨緩和。記者季相儒/攝影
今天上午是這波降雨影響北部最強的時候，下半天開始鋒面逐漸遠離，降雨漸趨緩和。記者季相儒/攝影
雨區在西北角，是統計上典型的春雨，主要雨區在台灣本島的西北角，和東北季風的東北角可以明顯區隔出來。圖／取自氣象局網站
雨區在西北角，是統計上典型的春雨，主要雨區在台灣本島的西北角，和東北季風的東北角可以明顯區隔出來。圖／取自氣象局網站

冷氣團 氣象局

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