快訊

今轉涼！上午降雨影響北部最強 彭啟明：雨勢午後漸緩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上午降雨影響北部最強！ 彭啟明：雨勢午後逐漸緩和

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天上午是這波降雨影響北部最強的時候，中午過後從北部開始會稍微緩和。本報資料照片
今天上午是這波降雨影響北部最強的時候，中午過後從北部開始會稍微緩和。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，鋒面前緣的雲系昨晚開始陸續抵達台灣北部，今天凌晨到清晨正是對流雲系移入的時候，從基隆、新北到苗栗，是主要降雨的熱區，台中也都持續有陣雨。

他說，今天上午是這波降雨影響北部最強的時候，中午過後從北部開始會稍微緩和一些，雲系會持續往南推，降雨的範圍會擴大，往南部及東半部移動，但中南部的降雨量山區會較多，平地不是太大。目前北部降雨累積靠山區已經到 50-80毫米，平地30-40毫米，還不是很多，但還在累積中。

彭啟明說，這一波的鋒面雲系，最不穩定分布在台灣東北方石垣島到琉球這一段，閃電雷擊相當明顯，反是接近台灣的雲系，差一點點，對流不夠旺盛，並未有明顯的閃電落雷發生，不過從降雨的強度來看，這次在苗栗的丘陵山區，已經有時雨量20、30毫米的降雨發生，離颱風或梅雨季的強降雨還差得遠，但這在3月的春天來說，已經算是較大的雨勢。

今天下半天開始，鋒面逐漸遠離，降雨漸趨緩和，晚上開始西半部為雨後多雲天氣，東半部仍有局部短暫陣雨。

今天溫度也將隨東北風南下而明顯轉涼，北部、東北部高溫降至19-20度，中部及花東高溫降至23-25度，南部高溫降至25-27度，明晚到後天清晨中北部、東北部低溫降至14-16度，南部及花東低溫17-19度。

彭啟明說，這波冷空氣影響到周三，周四五會明顯回溫轉晴，也改為吹偏東南到南風，接下來是周五下半天，另外一道鋒面報到，和這波有點類似，也是會有明顯降雨發生，隨後也有東北風南下，溫度也會略降，周末轉偏乾冷，溫度有機會降到12-14度，這周的天氣變化較大。

彭啟明 高溫 雨量

延伸閱讀

彭啟明：明北部轉雨降溫10度 早上通勤時間很有感

今天24節氣驚蟄 彭啟明：春雨頻繁雷雨季節開始

天氣變暖新冠病毒可望奇蹟消失？ 彭啟明這麼說

一周天氣驟變！ 彭啟明：留意周三至周五的變化

相關新聞

大陸原料斷貨 衛福部保證不斷藥

台灣製藥產業有三分之一原料來自中國大陸，但大陸原料藥廠復工不如預期，影響我方製藥業者進口原料。衛福部食藥署說，將協助廠商從第二大原料國印度、或歐美等國進口，「絕不會斷藥」。至於原料藥價格傳出恐漲二至三成，經濟部坦言，廠商雖有短期備料，積極協尋替代料源，但長期可能因此提高成本二至三成。

居家隔離垃圾 將訂清運原則

防堵新冠肺炎疫情，多名立委昨在立法院社福衛環委員會質詢說，居家檢疫及居家隔離民眾的垃圾，由環保署委託的甲級廢棄物清理業者處理，但若有民眾不交給業者，自行亂丟混入一般垃圾，恐造成病毒及細菌感染，是否無法可管？環保署長張子敬默認並表示，會要求地方加強掌握檢疫、隔離民眾的垃圾丟棄情況。

台大公衛籲 強化長照機構防疫

高齡者為感染新冠肺炎及發病死亡的高風險族群，美國、澳洲也接連傳出長照機構發生院內感染案例。台大公衛學院昨呼籲，政府應強化國內長照機構防疫，比照醫院配置物資。

大雨要來了！苗栗以北明天會「很有感」

要變天了。根據中央氣象局預報，今天深夜起將有鋒面開始接近台灣，主要對流雲預計在明天上午通過，明天上班時間北部會很有感，明...

上午降雨影響北部最強！ 彭啟明：雨勢午後逐漸緩和

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，鋒面前緣的雲系昨晚開始陸續抵達台灣北部，今天凌晨到清晨正是對流雲系...

苗栗以北7縣市大雨特報！ 吳德榮：中部以北濕冷

中央氣象局發布大雨特報，鋒面通過，今天苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

徐國勇：酒測次數沒減少

因應新冠肺炎疫情，內政部上周拋出停止全國性酒測，引發議論。內政部長徐國勇昨在立法院受訪時說，中央與地方對酒駕零容忍的態度不變，酒測次數也沒減少，他仍認為應給予警察彈性，警力部署才有縱深。

健康你我他／太陽幫我抗疫 寫書法不抑鬱

黄帝內經說：「正氣存內，邪不可干」，所謂的正氣，就是自身免疫力；邪氣則為病毒細菌等侵犯人體物質。此次新冠肺炎來勢洶洶，銳...

運動找回當年勇 先練3個月核心

LINE突然跳出久違老友的邀約，原來高中時期的班長，主動要辦暌違20年的同學會，訊息中還提醒「酒足飯飽後要來一場籃球聯誼...

賭博成癮？北市聯醫「博弈門診」醫治

賭博新聞屢見不鮮，台北市立聯合醫院松德院區宣布，成立北台灣第一個「博弈門診」，透過諮商及關懷，協助民眾擺脫賭博成癮的困擾，今年3月正式開診，看診時間為每周二、四的上午9時至12時，預估賭博成癮治療至少2年，才會呈現初步成效。

5守則控制體重 當個好孕媽媽

國健署公布一項最新調查發現，國內約有2至3成的孕媽咪體重過重或肥胖，必須適當控制孕期的體重，並應遵守產前檢查、適度運動、...

健康主題館／因癌變了外貌 癌友心病更難醫

癌症治療隨著醫療新科技的進步已成慢性病，但是患者的心靈照護卻還未跟上。台灣每年約有十萬名新癌友，據調查，在治療的前兩年內...

熱門新聞

台灣醫療水平世界第一？ 在德台醫師發文駁斥：吹牛出來的

敵不過疫情 台中「香蕉新樂園」5月熄燈

「口罩實名制2.0」將採網路預購、超商取貨 最快明宣布

台酒噴頭式酒精 12日全台135家自有通路開賣

口罩實名制2.0網路預購 民眾自付物流費

「口罩地圖是照妖鏡」 藥師心寒不發號碼牌：要請長輩久站了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。