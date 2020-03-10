上午降雨影響北部最強！ 彭啟明：雨勢午後逐漸緩和

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，鋒面前緣的雲系昨晚開始陸續抵達台灣北部，今天凌晨到清晨正是對流雲系移入的時候，從基隆、新北到苗栗，是主要降雨的熱區，台中也都持續有陣雨。

他說，今天上午是這波降雨影響北部最強的時候，中午過後從北部開始會稍微緩和一些，雲系會持續往南推，降雨的範圍會擴大，往南部及東半部移動，但中南部的降雨量山區會較多，平地不是太大。目前北部降雨累積靠山區已經到 50-80毫米，平地30-40毫米，還不是很多，但還在累積中。

彭啟明說，這一波的鋒面雲系，最不穩定分布在台灣東北方石垣島到琉球這一段，閃電雷擊相當明顯，反是接近台灣的雲系，差一點點，對流不夠旺盛，並未有明顯的閃電落雷發生，不過從降雨的強度來看，這次在苗栗的丘陵山區，已經有時雨量20、30毫米的降雨發生，離颱風或梅雨季的強降雨還差得遠，但這在3月的春天來說，已經算是較大的雨勢。

今天下半天開始，鋒面逐漸遠離，降雨漸趨緩和，晚上開始西半部為雨後多雲天氣，東半部仍有局部短暫陣雨。

今天溫度也將隨東北風南下而明顯轉涼，北部、東北部高溫降至19-20度，中部及花東高溫降至23-25度，南部高溫降至25-27度，明晚到後天清晨中北部、東北部低溫降至14-16度，南部及花東低溫17-19度。

彭啟明說，這波冷空氣影響到周三，周四五會明顯回溫轉晴，也改為吹偏東南到南風，接下來是周五下半天，另外一道鋒面報到，和這波有點類似，也是會有明顯降雨發生，隨後也有東北風南下，溫度也會略降，周末轉偏乾冷，溫度有機會降到12-14度，這周的天氣變化較大。