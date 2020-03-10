苗栗以北7縣市大雨特報！ 吳德榮：中部以北濕冷

中央氣象局發布大雨特報，鋒面通過，今天苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面及冷空氣南下，中部以北有明顯降雨、南部亦有局部降雨的機率；氣溫驟降，中部以北濕冷，南部轉涼。北部18降至13度、中部21降至14度、南部15至26度、東部14至24度。

明天各地轉為晴朗的天氣；清晨氣溫降至此波最低，北台平地約12度，白天起冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。

周四至周五上午、台灣在暖氣團內、氣溫續升；北台灣距離下一波鋒面較近，雲量較多，有局部短暫陣雨的機率，其他地區仍為多雲時晴，各地白天微熱早晚涼。

他說，周五下午起至周六下午，下一波鋒面通過，強冷空氣緊接南下；中部以北有明顯降雨、南部亦有局部降雨的機率，各地氣溫驟降。周六下半天起至下周一濕冷轉乾冷，各地早晚氣溫皆很低。

他說，最新模擬周日晨、下周一晨，冷空氣加上輻射冷卻效應，有觸及強烈大陸冷氣團定義(氣象局≦12度)的機率，中部以北部分平地的最低氣溫，亦有降至10度左右的機率；但模式會再微調，應持續觀察。