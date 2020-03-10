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大陸原料斷貨 衛福部保證不斷藥

聯合報 / 記者黃有容林麗玉邱宜君楊雅棠／台北報導
衛福部長陳時中說，政府會給予藥廠適當補助。記者邱德祥／攝影
衛福部長陳時中說，政府會給予藥廠適當補助。記者邱德祥／攝影

台灣製藥產業有三分之一原料來自中國大陸，但大陸原料藥廠復工不如預期，影響我方製藥業者進口原料。衛福部食藥署說，將協助廠商從第二大原料國印度、或歐美等國進口，「絕不會斷藥」。至於原料藥價格傳出恐漲二至三成，經濟部坦言，廠商雖有短期備料，積極協尋替代料源，但長期可能因此提高成本二至三成。

衛福部長陳時中昨說，這的確會是個問題，他兩周前已與藥廠開會，請藥廠先掌握國外原料資訊狀況，政府也會給予適當補助。

自費用藥 價格恐變高

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒說，改向歐美叫貨，成本相對增加，屆時價格是否抬升，要視市場競爭機制以及政府是否出手管制。食藥署藥品組科長張連成說，大部分重要用藥都有健保給付，因此較無藥價哄抬情形，但自費用藥價格可能變高，民眾可選擇是否夠購買，也可檢舉是否哄抬。

立法院經濟委員會昨邀經濟部、衛福部進行相關報告。經濟部說，台灣製藥產業以內銷為主，廠商有二、三個月的備貨因應，新冠疫情短期不會影響製藥產業，中期則會協助廠商啟動第二備料機制，例如印度和歐美；長期看來，粗估藥品成本會因採用新料源而提高二至三成。

食藥署署長吳秀梅也說，全國藥品原料中，中國大陸、印度占約四成，其他地區六成，過去台灣廠商主要從中國大陸和印度進口，現在可考慮從別國進口，只是成本較高。立委廖國棟說，印度疫情才剛開始，很多必要藥品更是從疫情爆發的義大利進口，擔心有斷藥疑慮，吳秀梅回應，會預先準備，絕對不會斷藥。

囤藥若惡化 將管制進貨

吳秀梅還說，藥品目前存量有六個月，比起缺藥，比較擔心醫院怕藥品短缺會有囤貨問題。

立委林岱樺要求政府補償成本上揚的價差外，藥品審查也應從一二○天縮短為卅天。吳秀梅說，現行辦法已可補足成本價差；如果業者準備的資料齊全，可加速到一個月內通過。

食藥署藥品組簡任技正潘香櫻說，目前僅接到一款甲狀腺亢進治療藥物可能斷料，但還可用到今年八、九月，仍有時間調整且有眾多替代藥品可用，已協助業者加速辦理登記，審查第二原料藥來源。至於傳出部分藥局和醫療院所囤貨，潘香櫻說，根據規範，購買大量藥物，若賣不出去不能退貨，呼籲醫院和社區藥局勿囤積藥物，若囤藥惡化，將考慮針對進貨數量採取管制。

振興醫院藥學部主任黃劍銘說，尚未感受缺藥，但「確實風聲鶴唳」，以往每月向供應商申請多少藥物，供應商就給多少，但現在最多只會給到去年的申請量，猜測可能是希望平均供應、平均使用。

印度 食藥署

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