原料藥供應不足恐致恐慌性囤藥 食藥署擬出手管制進貨

受新冠肺炎疫情影響，牽動原料藥供應全球情形，尤其來自中國的原料藥供應若持續受阻，最快今年8月左右，熱鎮痛、抗生素、甲狀腺亢進藥將會短缺。食品藥物管理署表示，從一月便已持續監測藥品供應和庫存情形，也將研擬管制醫院、藥局的進貨，避免囤貨。

國內藥廠考量原料藥價格及運輸成本，多選擇自中國進口原料藥，然而中國受疫情影響而有停工情形，牽動其原料藥供應全球的狀況。目前國內便接獲一款常用治療甲狀腺亢進的藥物通報恐斷料，預估只能撐到八、九月；另外含有普拿疼成分的解熱鎮痛劑、部分抗生素也可能面臨斷炊。

食藥署藥品組簡任技正潘香櫻表示，一月底便已針對肺炎用藥進行監測其被要和庫存情形，並於二月中和製藥業者、醫院等開會商討藥品原料供應問題，目前原料供應都有三至六個月的庫存，並無缺藥情形。

潘香櫻強調，傳出缺貨是因為醫院和藥局憂慮疫情的關係而開始囤貨，但根據GDP規範購買大量藥物若賣不出去，也不能退貨，形同浪費，因此呼籲醫院和社區藥局不要囤貨。另外，食藥署近期也將與相關醫療機構及藥局開會，考慮針對進貨數量採取管制，依據過去的進貨量評估是否出現異常，避免出現囤貨現象。

由於疫情關係，日前政府也呼籲民眾避免至醫院，改到社區藥局領藥，是否改變原先醫院與藥局七比三的藥品供應配置比例？潘香櫻也表示政府定期與藥廠及各公協會開會，將再評估、協調；出現缺藥也將評估替代來源及替代治療方式，加速辦理登記、審查第二原料藥來源。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒則表示，目前各藥局尚無出現缺貨情形，且可透過食藥署供藥平台通報。但是可以預期若因中國、印度等成本較低的原料藥供應斷鍊，改以國內自行生產或向歐美叫貨，成本會相對增加；但可能缺貨的藥品多有替代藥，因此價格是否抬升仍要視市場競爭機制以及政府是否出手管制。

若因缺藥造成藥品漲價，食藥署強調政府紓困法案也有因應辦法。食藥署藥品組科長張連成則補充，大部分的重要用藥都有健保給付，因此較無藥價哄抬情形，發生藥價哄抬較可能出現在自費用藥，民眾可自行選擇是否夠購買；或透過檢舉由衛生局就實際哄抬情形開罰。