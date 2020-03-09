疫情致國際研討會多取消 台大醫新南向靠視訊不中斷

受到新冠肺炎國際疫情影響，醫療學術與實務的交流也面臨阻礙，不過慶幸還有視訊科技可以克服困難。台大醫院與印尼之交流合作醫院（RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital），今年雙方擬定一系列發展心臟移植手術之交流計畫，原定台大醫院心血管中心主任陳益祥要飛往當地，上周改由以視訊演講方式順利進行，不過對方醫院原訂派員到台大醫院實地學習之計畫，目前還是只能延期。

醫衛合作與產業鏈發展是政府新南向政策五大旗艦計畫之一，衛生福利部委託中經院成立「新南向專案辦公室」，並推動「一國一中心」，包括印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、緬甸其中台大醫院自2012年起展開與印尼醫院的交流，每年持續執行臺印醫療交流計畫。

上周五（3月6日)舉行雙邊視訊會議，由台大醫院心血管中心主任陳益祥負責做專題演講，主題為台大醫院的心臟移植手術現況，分享台大醫院近30年來心臟移植的豐碩經驗與重要案例。陳益祥表示，印尼方面很有興趣想了解如何建置心臟移植計畫，包括一開始沒有給付可以怎麼做、治療流程怎麼做、有哪些新的輔助器，可以幫助病人活下來，這是第一次舉辦視訊演講，雖然訊號方面可以更好，但整體來說一切順利。

陳益祥表示，受到疫情影響，國際研討或不是取消、延期，就是改成視訊，例如今年德國有醫學單位原排定二月底、三月初邀請台大心血管中心前往交流，後來也改為視訊處理。原本印尼和印度均有醫院希望派人來台大心血管中心學習，時間約三個月到半年，但受到疫情影響，目前都暫緩。陳益祥說，視訊不需要坐飛機，加上來台大就醫病人的數量、手術排程都大幅減少，原本忙碌的行醫生活，意外獲得了喘息空間。