亞東醫院：取消現場掛號 全採網路電話掛號

亞東醫院今天表示，為了加強武漢肺炎防疫工作，減少民眾在醫院內逗留時間，將於明天（10日）起取消現場掛號，籲請使民眾改用網路或電話掛號。

亞東醫院表示，為了強化醫院防疫工作，不僅一般病房謝絕探病，陪病也限1人，還需辦理陪客證，至於加護病房、呼吸照護中心、嬰兒病房，探病時間僅限於為上午11時15分到45分，僅半個小時可探病。

亞東醫院表示，過去掛號上都會保留部分名額供現場掛號，使得許多民眾常在上午6時就來到醫院，等待到8時開始受理掛號時搶掛。

為減少民眾在醫院逗留的時間及方便查核進出院區個資，亞東醫院表示，將領先各醫院於10日起取消現場掛號名額，全數提供電話及網路掛號，進出院區也採實名制，提醒民眾進出醫院時請攜帶健保卡與身分證供查核。至於批價及領藥等程序則一切如常。