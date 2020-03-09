快訊

口罩實名制2.0網路預購 民眾自付物流費

經濟解析／國際油價暴跌 會對全球經濟造成什麼影響？

居家隔離檢疫也可就醫 奇美醫院推視訊診療

中央社 / 台南9日電

新冠肺炎疫情延燒，奇美醫學中心推出視訊診療，讓接受居家隔離、檢疫或自主健康管理民眾不用外出，在家就可透過手機視訊接受醫師看診。

奇美醫學中心醫療事務室主任施貞伶今天表示，醫師會在指定時間，在診間透過奇美醫學中心自行開發的視訊系統傳送簡訊給病人。病人在手機點選簡訊上的連結後，就可開始視訊診療；不須另外下載任何APP，不善於使用3C操作的長輩也可輕鬆操作。

施貞伶指出，院方接獲台南市衛生局安排後，將先由感染管制護理師了解民眾就醫需求，協助掛號並留下可進行視訊的手機號碼，並約定看診日期。護理師在看診當日護會再與病人聯繫，確認進行視訊時間。

施貞伶表示，配合健保規定，醫師於視訊診療開始時，會請病人在手機鏡頭前出示自己的健保卡及報上姓名以確認身分。診療後再請病人委託親友攜帶病人的健保卡、相關隔離通知書影本，至奇美醫學中心批價櫃檯繳費及領藥。讓配合防疫民眾安心健康管理，在保護他人之餘仍享有就醫保障。

因應新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，衛福部開放依規定「居家隔離」、「居家檢疫」、「自主健康管理」的民眾，在居家不便外出期間，遇到不是發燒、呼吸道症狀等新冠肺炎疑似症狀，但有急迫性醫療需求，能透過聯絡當地衛生局安排通訊診療院所，讓民眾不用出門也可以安心就醫，適用對象更於2月26日擴及應自主健康管理者。

健保卡 健康管理 衛生局

延伸閱讀

新冠肺炎韓國確診趨緩增 文在寅：勿掉以輕心

翻開4年前多益考題出現「武漢疫情」 他嚇傻直呼：時空旅人

與澳音樂家同台師曾到校授課 台藝大8生自主健康管理

醫護人員再添1人！武漢中心醫院醫生朱和平 因新冠肺炎去世

相關新聞

原料藥供應不足恐致恐慌性囤藥 食藥署擬出手管制進貨

受新冠肺炎疫情影響，牽動原料藥供應全球情形，尤其來自中國的原料藥供應若持續受阻，最快今年8月左右，熱鎮痛、抗生素、甲狀腺...

控制孕期體重 5守則與BMI值是關鍵

懷孕對父母親來說是喜悅的事，懷胎十月過程中進補難免，但懷孕期間體重若過重時，恐出現妊娠糖尿病、子癲前症、流產、畸胎等症狀...

經部評估新冠疫情長期影響 藥品成本恐增2至3成

據食藥署統計，台灣製藥產業有三分之一原料來在中國大陸，經濟部表示，雖然短期有備料，並積極協助廠商準備第二備料，但是長期可...

保證藥品不斷鏈 食藥署承諾審查時間縮短

新冠肺炎疫情影響製藥業者原料進口，食藥署表示，將協助廠商從第二大原料國印度、或歐美等國進口，代替中國。立委林岱樺指出，若...

診所垃圾怎麼丟？環保署允一周內完成清運指引

新冠肺炎疫情延燒，近期傳出有社區拒絕診所丟棄一般垃圾，立委蘇巧慧今天在立法院要求環保署訂定廢棄物清除指引，避免造成醫療人...

疫情致國際研討會多取消 台大醫新南向靠視訊不中斷

受到新冠肺炎國際疫情影響，醫療學術與實務的交流也面臨阻礙，不過慶幸還有視訊科技可以克服困難。台大醫院與印尼之交流合作醫院...

紙風車抗疫求生存 線上劇場為大眾解悶

向來是把劇場帶到各鄉鎮的紙風車劇團，受疫情影響，2月起至今已停掉超過20場演出，演員、劇場人廣受衝擊。為此紙風車開辦線上...

少了年紀、學歷、資歷包袱…網紅破億營收不是夢

網路新世代的快速、普遍性轉換，隨之衍伸的商機極其可觀，輕指一按，想像得到的商品，已經結好帳，盡最快的速度寄到家中，隨時隨地都有交易產生……，然而此一情況，不僅是可觀的商機，更是年輕創業家的優勢，少了年紀、學歷、資歷包袱，夠努力，你就是老闆！

首屆阿里山神木下馬拉松延期至11月 可退費或保留參賽

交通部觀光局稍早宣布，阿里山國家風景區管理處原訂於4月12日舉辦的「第一屆阿里山神木下馬拉松」，因應新冠肺炎疫情期間，鑑...

肺癌健保免疫治療 醫病團體籲擬定優先順序

肺癌多年為我國癌症死亡排行之首，衛福部民國108年4月將肺癌等八種癌別，納入健保免疫療法，累積近一年臨床實證，晚期非小細胞肺癌的有效率超過三成，讓晚期肺癌患者視免疫療法為最後一線生機。

當策展人、規畫虛擬展室…「館長」換觀眾做做看

台灣發展「虛擬博物館」十多年，但中國科技大學互動娛樂設計系助理教授施登騰認為，即使是網站已臻國際水準的故宮，其虛擬博物館仍缺乏取代實體博物館的獨立性，比較像是「數位資料平台入口」。要讓觀眾像逛實體博物館般「黏」在線上看展、甚至掏錢消費，必須翻轉數位策展的觀念。

防疫不出門也能看國寶 虛擬博物館時代來了？

新冠肺炎疫情嚴峻，各國多家博物館閉館，連羅浮宮也暫時閉館。國內博物館雖未傳出閉館消息，訪客卻少了五成以上，紛紛開啟或加快打造線上博物館。博物館界認為，線上博物館是大勢所趨，疫情只是刺激博物館加快腳步進入線上行列。

熱門新聞

台灣醫療水平世界第一？ 在德台醫師發文駁斥：吹牛出來的

「口罩實名制2.0」將採網路預購、超商取貨 最快明宣布

吳德榮：明夏天變冬天 周末恐有強烈冷氣團報到

敵不過疫情 台中「香蕉新樂園」5月熄燈

口罩實名制2.0周四上路 增加網路預售

台酒噴頭式酒精 12日全台135家自有通路開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。