控制孕期體重 5守則與BMI值是關鍵

懷孕對父母親來說是喜悅的事，懷胎十月過程中進補難免，但懷孕期間體重若過重時，恐出現妊娠糖尿病、子癲前症、流產、畸胎等症狀外，若體重過輕，胎兒成長時恐有發育不良風險。國民健康署呼籲，準媽媽要在懷孕期間依孕前體重做適度調整，並應遵守產前檢查、適度運動、避免過多糖與脂肪攝取等5守則，以確保母嬰健康。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，依國健署2018年健康促進業務推動現況與成果調查結果，國內25至34歲婦女中，近2成有過重或肥胖情形，35至39歲婦女則近3成，因此準媽媽要在懷孕期間，依孕前體重做適度調整。

她說，孕婦懷孕期間想養胎但不養過多肉有祕訣，就是依據孕前身體質量指數（BMI）來參考增重值。據美國醫學會雜誌 （JAMA） 文獻指出，若孕婦於懷孕期間低於建議體重，其胎兒成長發育不良之風險將增加53%，且其早產風險將增加70%；而孕婦於懷孕期間若高於建議體重，其胎兒大於一般大小之風險將增加85%。另外，英國醫學期刊 （BMJ） 文獻亦指出，肥胖女性於妊娠後期易出現葡萄糖不耐及生出巨嬰。

因此，陳麗娟建議孕婦於懷孕期間，應以BMI為基礎，視當次懷孕胎數及懷孕週期逐漸增加體重。正常的BMI值，應介於18.5到24.9之間，並建議增重11.5-16公斤；若BMI大於30、體重較重者，建議增重約5至9公斤；但小於18.5、體重較輕者，則增重幅度較大，建議增重約12.5至18公斤。不過懷孕時須注意體重增加速度，勿短期內暴飲暴食外，也不適合減重。

而為維持適當的孕期體重，陳麗娟說孕婦應把握下列5守則，包含定時產前檢查並測量體重、均衡攝取飲食、避免過多糖與脂肪攝取、瞭解懷孕期間熱量攝取需求、及每日宜適當運動。

陳麗娟說，目前國健署補助每位準媽媽10次產前檢查，可將每次檢查結果記錄於「孕婦健康手冊」上，以利隨時檢視；飲食攝取應以天然食物為主，少吃油炸食物、汽水等熱量高、無營養素的食物；產前透過快走、瑜伽等適度運動，可增加產道肌肉的強韌性，以便順利生產。民眾如有任何問題，可上「孕產婦關懷網站」或撥打孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870，將由專人進行解答。