保證藥品不斷鏈 食藥署承諾審查時間縮短

新冠肺炎疫情影響製藥業者原料進口，食藥署表示，將協助廠商從第二大原料國印度、或歐美等國進口，代替中國。立委林岱樺指出，若真的希望未來不斷鏈，他要求除了上漲成本由政府補價差外，藥品審查也應從120天縮短為30天，食藥署承諾可以做到。

立法院經委會今（9）日針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，就我國產業鏈可能面對的衝擊、效應及政府產業輔導方案，並強化臺灣經濟產業升級」、「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）對我國生醫、藥品及健康產業發展之影響」兩議題，邀集經濟部、衛福部進行報告並備質詢。

林岱樺表示，我國約三成學名藥品的原料藥來自中國大陸，但大陸受新冠肺炎疫情影響而停工，牽動全球原料藥供應；衛福部部長、指揮中心指揮官陳時中日前表示，「目前無缺藥疑慮」，可能因原料藥不足而短的藥品，都有替代藥品。

林岱樺指出，在「無缺藥疑慮」的說法下，有三個業界事實，其一，是因為中國復工又慢又少，導致輸入藥物成本要漲10到30%不等；第二，不從中國進口，印度、歐洲等原料成本也都有漲價、斷源現況；第三，疫情越久價格越高，航班減少，國際運費也上漲。

她表示，因此業界有兩個訴求，包括：健保規定藥價不能漲，那希望成本上漲部分由政府補價差，因為現在為了不斷藥而高價搶貨，未來疫情減緩後，廠商有可能面臨價格崩盤；另外，業者尋找替代來源時，政府應該加入審查通過，以避免成本不斷上漲或最終找不到原料而造成缺藥。

吳秀梅回應，在現行辦法中，已經有適用辦法可以補足成本價差；而現行藥品審查需要120天，她也承諾，如果業者準備的資料齊全，可加速到一個月之內通過。