經部評估新冠疫情長期影響 藥品成本恐增2至3成

據食藥署統計，台灣製藥產業有三分之一原料來在中國大陸，經濟部表示，雖然短期有備料，並積極協助廠商準備第二備料，但是長期可能因此提高成本2至3成。

立法院經委會今（9）日針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，就我國產業鏈可能面對的衝擊、效應及政府產業輔導方案，並強化臺灣經濟產業升級」、「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）對我國生醫、藥品及健康產業發展之影響」兩議題，邀集經濟部、衛福部進行報告並備質詢。

根據經濟部報告，台灣製藥產業以內銷為主，2020年第1季產值預估為178億元，比去年同期微幅上升3%。由於廠商已有2、3個月的備貨因應，新冠疫情短期間內不會影響製藥產業，中期則會協助廠商啟動第二備料機制，例如印度和歐美；不過長期看來，粗估藥品成本會因採用新料源而上升2至3成。

立委廖國棟指出，台灣藥品、醫療用品大部分來自中國，是否有斷藥疑慮？衛福部食藥署署長吳秀梅回應，藥品目前存量有6個月，比起缺藥，比較擔心醫院怕藥品短缺會有囤貨問題。

吳秀梅說，為了預作準備，藥商都已經在找替代來源，全國藥品原料中，中國、印度供應40%，其他地區例如歐洲、加拿大等供應60%，過去台灣廠商考慮到成本，主要從中國和印度進口，現在因疫情緣故，可以考慮從別國進口，只是成本比較高，台灣自己也有原料藥供應商，也盤點相關原料商。

廖國棟更進一步質疑，印度疫情才剛開始，很多必要藥品更是從疫情爆發的義大利進口，勢必無法準時供給；吳秀梅強調，食藥署持續和製藥公會開會，對於有斷藥疑慮的部分預先做準備，「絕對不會斷藥」。