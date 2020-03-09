診所垃圾怎麼丟？環保署允一周內完成清運指引

新冠肺炎疫情延燒，近期傳出有社區拒絕診所丟棄一般垃圾，立委蘇巧慧今天在立法院要求環保署訂定廢棄物清除指引，避免造成醫療人員及一般民眾困擾，環保署長張子敬承諾，一周內提出。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天請環保署報告業務。蘇巧慧說，環保署負責收受廢棄物及環境消毒，應該訂出明確指引，讓社會大眾更安心，釐清一般社區的診所垃圾會不會有傳染疾病風險。

蘇巧慧表示，她的選區有一間診所跟社區總幹事為了垃圾清運問題產生衝突，因為社區不允許診所將一般的生活廢棄物混入社區垃圾，打擊基層醫護人員士氣。

張子敬說，若是屬於診所員工的生活垃圾，應該認定為一般廢棄物，而非事業廢棄物甚至醫療廢棄物，可以混入普通垃圾處理。

不過蘇巧慧質疑，病患用過的紙杯、衛生紙要認定為一般廢棄物或事業廢棄物，尚有疑義之處，也不能由環保署自行認定為醫療廢棄物，隨著社區感染風險增高，應該要跨部會統籌，針對社區診所廢棄物清理訂定更高標準並提出指引。

為避免社區感染，蘇巧慧說，診所垃圾未來若分類或高標準處理，可能會導致經營成本增加，建議依循特別條例提供補償、津貼。

張子敬說，可在一周內完成廢棄物清除指引，並且會跟地方溝通協調，若沒有社區感染，即使是診所垃圾也不至於產生散播疫情的疑慮；至於是否補貼診所增加的成本，必須要跟衛福部討論。