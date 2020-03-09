南投縣醫院停止探病上路 衛生局：獲多數人理解

南投縣10家醫院含附設護理之家停止探病規定今天上路，南投縣衛生局長黃昭郎說，新制獲多數縣民理解與支持。有縣民表示，尊重縣政府規定；但也有縣民覺得如此限制不太好。

為防範新冠肺炎疫情擴大，南投縣政府衛生局宣布今天起提高醫院防疫標準，南投縣10家醫院及醫院附設護理之家全面停止探病，陪病採實名制，以利掌握旅遊史與接觸史，衛生局長黃昭郎今天在縣務會議向縣長林明溱報告，新制公告後獲得多數縣民理解與支持。

縣政府衛生局表示，除加護病房、安寧病房及經主治醫師、醫療專業人員同意外，一般病房一律禁止探病，請病患家屬或親友改採視訊、通訊聯繫。

衛生局表示，每名住院病人陪病者以一名為限，含照顧服務員，並採實名登記，包括登記姓名、電話，以利確實掌握旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，也請陪病者減少院內移動，進出醫院也須配合分流機制。

有關醫院附設護理之家，衛生局表示，因住民收治特性，平時無家屬陪病，考量家屬探視需求，比照陪病原則限一人，採實名制方式。以上措施是希望透過嚴格控管進出醫院人員身分，將可能的感染風險將到最低。

一名今天下午前往衛生福利部南投醫院的陳姓女子說，覺得縣府這樣限制不太好，家人生病通常會心急如焚，本能就想趕赴醫院關心病況；另一名吳姓男子則表示，為了大家健康與安全，尊重縣政府規定。

衛生局表示，10家醫院為衛生福利部南投醫院、衛生福利部草屯療養院、台中榮民總醫院埔里分院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、曾漢棋醫院、中國附醫草屯分院、東華醫院。

護理之家包含南投醫院附設護理之家、草屯療養院附設精神護理之家、埔里榮民分院附設護理之家及附設精神護理之家、埔基護理之家、竹山秀傳醫院附設護理之家、東華醫院附設護理之家。