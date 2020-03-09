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首屆阿里山神木下馬拉松延期至11月 可退費或保留參賽
交通部觀光局稍早宣布，阿里山國家風景區管理處原訂於4月12日舉辦的「第一屆阿里山神木下馬拉松」，因應新冠肺炎疫情期間，鑑於跑者健康及維護公眾利益考量，並配合中央流行疫情指揮中心公布避免大型集會活動之防疫決策，將延期至11月22日辦理。
觀光局說，因致延期無法參加者，即日起至3月31日止受理退費。退費辦法為扣除100元資訊處理費後退還剩餘金額，未於期限內申請退費者，視同保留參賽資格。
觀光局說該賽事規劃42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組及3K親子組四大組別，總獎金達200萬元（42K全馬組第一名可獲得30萬元，第二名15萬元，第三名10萬元）。
觀光局說感謝大家對第一屆阿里山神木下馬拉松的支持，活動將再次於7月1至31日止開放報名，歡迎跑友踴躍報名參加，額滿為止，賽事詳情請洽活動網站查詢。
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