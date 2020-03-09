首屆阿里山神木下馬拉松延期至11月 可退費或保留參賽

網路新世代的快速、普遍性轉換，隨之衍伸的商機極其可觀，輕指一按，想像得到的商品，已經結好帳，盡最快的速度寄到家中，隨時隨地都有交易產生……，然而此一情況，不僅是可觀的商機，更是年輕創業家的優勢，少了年紀、學歷、資歷包袱，夠努力，你就是老闆！

2020-03-09 15:51