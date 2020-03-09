防疫優先 北捷新增西門站、龍山寺等6車站量體溫

新冠肺炎疫情持續延燒，北捷從2月底起，在台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設紅外線熱顯像儀即時偵測旅客體溫。隨著疫情越來越嚴峻，北市府副市長黃珊珊表示，北捷已採購16台紅外線熱顯像儀，預計20日到貨，最快3月底布設完成，目前優先以運量大、觀光客進出較多的站點優先。

黃珊珊表示，目前偵測體溫超過37.5度就會拒載，只是下一步是要協助就醫，例如使用防疫計程車等，市府內部會再作討論，總不能明知道民眾發燒，卻不協助就醫，任由對方做外面趴趴走，這好像也是怪怪的。

北捷表示，目前計畫設置載台北車站、西門站、板橋站、市政府站、龍山寺站及忠孝復興站等運量大及觀光客進出較多的7個車站。如發現旅客體溫異常超過攝氏37.5度，將請旅客至等候區再透過耳溫槍進行複檢；若旅客耳溫如大於或等於38度，基於關懷旅客健康將勸導並協助就醫；至於耳溫量測低於38度的旅客，將提醒旅客配戴口罩搭乘捷運。

北捷表示，北車上月底設置紅外線熱顯像儀至今，並未偵測出體溫異常超過37.5度旅客。另也呼籲民眾，如有發燒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或盡速就醫，並勿搭乘大眾運輸工具。