坐阿聯酋2萬有找 11個月內還可免費改票

阿聯酋航空今天宣布推出限時優惠，來回含稅最低2萬有找，另外因應新冠肺炎升溫，推出安心訂位方案。3月31日前完成開票及新預訂的個人機票，可視自身需求，免費更改原預訂機票購買日期起11個月內任何日期的同艙等機票。

阿聯酋說，近來全員防疫，但不少人的旅遊魂想必已蠢蠢欲動，因此推出限時優惠活動，下半年計畫出國透氣的旅客即早安排。

阿聯酋說，該次限時優惠活動，經濟艙來回票價19999元起（含稅）、商務艙來回票價自76999起（含稅）、頭等艙來回票價自144999起（含稅）。購票日期自即日起至3月29日為止，出發時間則即日起至明年1月31日止。

另外，因應當前全球情勢發展，阿聯酋推出安心訂位方案，提供所有旅客更具彈性、更多元且超值的選擇，所有至3月31日前完成開票及新預訂的個人機票，旅客將可視其需求，將出發日期更改至原預訂機票購買日期起11個月內任何日期的同艙等機票，不需支付更改與重新開票的費用。

阿聯酋說，若因重新開票、更改航點、更改艙等而產生票價差額或適用稅項時，則須收取新增費用。方案適用於阿聯酋航空全球所有現有航點，讓因新冠肺炎而需調整旅行日期的旅客安心出行。

阿聯酋說，因新冠肺炎疫情導致之旅行限制或航班取消而影響其行程的阿聯酋航空Skywards會員，也將獲得阿聯酋航空提供的額外彈性優惠。Skywards 銀卡、金卡或白金卡會員，在3月31日至6月30日間只需達到目前所屬會員等級旅行要求的80%條件，即可維持原有會員等級；3月1日至6月30日間預訂機票的Skywards會員還可獲得額外20%的等級哩程數 。