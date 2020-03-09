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今深夜變天轉全台有雨 周三最冷北台灣僅14度
又要變天了。中央氣象局說，今深夜到明天鋒面經過，東北季風增強，轉成全台有雨的天氣，其中以周三最冷，北台灣低溫下探14度，周五、周六將再有另一道鋒面通過，屆時也將全台有雨。
氣象預報員王品翔說，今天天氣穩定，預估深夜起鋒面靠近，由於這道鋒面結構完整，到明天上午全台都有下雨可能。其中中部以北、宜花留意短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨機率，南部則是有局部短暫陣雨。不過到了明天下半天，剩迎風面北部和東半部有雨。
王品翔說，明天受到鋒面通過影響，北台灣明顯轉涼，低溫落在15到16度，高溫則是21到22度。周三清晨是最冷的時間，北台灣低溫下探14度，中南部和花東則是16到20度，至於高溫的感受上跟明天差不多。
王品翔說，周四東北季風減弱，水氣減少，氣溫回升，各地多雲為主，僅東半部、北部山區留意局部短暫雨。
不過王品翔說，到了周五又有另一道鋒面通過，預計影響到下周日，天氣與今深夜那波類似，全台皆有降雨可能，尤其是周六除了東北季風增強或大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，中部以北、宜花及南部山區留意局部短暫雨，北台灣亦會轉濕涼，低溫下探14度，高溫約20度。
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