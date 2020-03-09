搶票要快！台東清明節返鄉專列火車票 19日晚上7點開賣

清明節連假，台東縣返鄉專列火車票19日晚上7點開賣，提醒有意購票台東民眾，屆時手腳要快！

台東縣政府今天公告繼續承租台鐵太魯閣及普悠瑪列車，辦理清明節返鄉專車，並將於3月19日晚上7時開始進行網路售票，凡設籍台東或身分證V開頭的民眾都可以購買，且一等親（配偶及直系血親父母子女）可共同搭乘，請準備搶票。

縣政府交通及觀光發展處表示，今年清明節返鄉專車從樹林到台東，以及清明節後返工專車台東到樹林各1列次，每列車366座位，返鄉專車為4月1日下午6點22分由樹林發車的太魯閣6178車次，返工專車為4月5日上午11點15分由台東發車的普悠瑪6177車次。

縣政府交通及觀光發展處表示，票價依照台鐵自強號票價收取，半票限12歲以下與65歲以上縣民、低收入戶、身障者及其陪伴者1人購買。另外提醒如要退票手續費無論全（半）票均按每張50元標準計收。

交觀處長江慧卿指出，凡設籍台東民眾，每一身分證號最多可上網預訂4張車票（含去程、返程合併計算），訂票後如未在2天內完成取票且未取消者，將會釋出，使其他縣民有機會可再行購票，請民眾訂了票，一定要取票或退票，可在台北車站服務中心前服務台取票，或在台東轉運站旅遊服務中心服務台取票，詳請可至縣府返鄉專車網站查詢。