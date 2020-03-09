多喝牛奶不盡有益 專家：其他食物可取代

科學家表示，三餐飲食均衡，牛奶並非必要！牛奶因為其高鈣與高營養素，在許多國家都被列為每日建議攝取的食物之一，但科學家指出，現今牛奶中含有許多賀爾蒙，內含的高鈣與維生素D也能從其他食物中獲得，因此不是每個人都需要攝取。

根據《每日醫學新聞》報導，牛奶無論配麥片、咖啡，或是單獨飲用，都是許多人每日必攝取的重要飲品。美國2015-2020飲食指南也建議9歲以上的民眾每日攝取3杯的乳製品，可見其重要性。但哈佛流行病學與營養學教授威利特與內分泌學教授路德維希在《新英格蘭醫學雜誌》中表示，牛奶並非大家心目中所想的萬靈丹。

科學家們認為，牛奶對於人類健康的補充並不是無可取代的物質，且牛奶的產製實際上造成大量的碳足跡，因此他們希望能重新審視攝取牛奶的重要性，證明牛奶並非如傳統上所強調的，具有舉足輕重的地位。

舉例來說，路德維希教授在Medium平台的《elemental》指出，牛奶因含有高鈣，被許多成年人視為避免髖部骨折的良方，但牛奶攝取量越高，也會使人均身高增加，進而提高髖部骨折的機率。而雖然有許多人倡導要多攝取低脂牛奶，研究卻顯示，攝取低脂牛奶的孩童，長期以來反而更有可能變胖。

威利特教授表示，若經濟狀況不佳的大眾只能長期攝取精緻澱粉與糖，可以透過多喝牛奶來避免營養不良的問題。若飲食品質不錯，則沒有必要多喝牛奶。最後，兩位專家也建議，鈣的攝取可以從花椰菜、豆腐、堅果與豆類等食物中補齊，牛奶並非必要，降低其攝取量更可以減碳救地球。

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