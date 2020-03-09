蔡總統訪桃園口罩工廠 30條新產線3月底交機

總統蔡英文今天到桃園市龜山區參訪易廷企業有限公司，了解口罩生產過程表示，第1波60條口罩新產線已完工陸續上線，至於第2波30條產線，預計3月底可陸續交機。

蔡總統上午了解口罩生產情況，參觀工廠實際製作情況，仔細聆聽工作人員解說，頻點頭讚賞，也與大家合照。

蔡總統表示，本週台灣製造（MIT）口罩，已可出現單日突破千萬片產量；如果包括假日，每天平均也可達920萬片，特別感謝口罩國家隊成員，在這場防疫行動中展現實力，大家團結日夜趕工守護台灣。

「國家的實力在這次的防疫行動當中完全展現」，蔡總統說，越來越多人了解，台灣是全球防疫網中不可或缺的一分子。能堅守防線，每個角色都非常關鍵，地方政府全力跟中央合作，才能守住國境大門。

蔡總統表示，易廷規模雖不大，但最短時間內就把分配到的新產線開發到最高，這是台灣中小型企業的世界級實力；此外，國軍加入補足口罩生產人力缺口，國軍效率、能力是防疫非常關鍵的力量。疫情挑戰雖嚴峻，但防疫期間看到團結及全體國民自信，相信台灣一定能度過疫情及難關。

蔡總統接受媒體聯訪關於口罩實名制2.0政策時說，防疫期間大家要尊重防疫決策機制，經過去一段時間，大家基本上能共體時艱配合口罩生產、配送與分配，雖有些人對政策有不同意見，但基本上政府維持口罩基本供應。

蔡總統說，下一階段在口罩供應增加情況下，希望口罩配送制度能更彈性，縮小供需間落差，讓民眾取得或購買口罩有更大便利性。

媒體追問之前口罩政策遭質疑，後來台灣防疫及口罩政策獲多國肯定，是否感覺被還公道；蔡總統表示，政府做什麼決策都有人有不同意見，這很正常，但經時間考驗、檢視，就可看出決策是否正當或適當，口罩是很明顯的例子。

蔡總統說，前一段時間禁口罩出口，到徵用、統一價格及增加產能，一步步讓口罩供應循序漸進到位，政府非常感謝大家配合。

易廷行銷總監李婉琳表示，一開始公司2台機器每天只產10萬片，徵收初期產量提升到15萬片，但在其他產品客人支持及員工配合下火力全開，產量推升到18萬片，上看22萬片；隨2台新機器加入，現在每天生產38萬到40萬片，近日又申請到2台機械，裝設完成後，每天可產60萬片。