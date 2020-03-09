快訊

「口罩實名制2.0」拍板！將採網路預購、超商取貨模式

義大利防疫失控！北義封鎖後 各地監獄「恐慌暴動」3死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巨城防疫全面升級 熱顯像儀監測消費者體溫

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
配合中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，巨城防疫專責小組也全面升級防疫措施，即日起實施消費者入館熱像儀監測與量測體溫管制措施，並依徒步型、機車族與汽車族消費者及各出入口人流量規劃管制點。記者王駿杰／攝影
配合中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，巨城防疫專責小組也全面升級防疫措施，即日起實施消費者入館熱像儀監測與量測體溫管制措施，並依徒步型、機車族與汽車族消費者及各出入口人流量規劃管制點。記者王駿杰／攝影

為因應新型冠狀肺炎疫情，Big City遠東巨城購物中心今宣布，即日起將與連棟的SOGO百貨新竹店一起拉高防疫等級，實施消費者入館熱像儀監測與量測體溫管制措施，若體溫超過37.5度的消費者，將予以柔性勸導就醫等建議，藉此確保消費者進店購物的安全。

隨著疫情延燒，Big City遠東巨城購物中心先前已要求全體員工、各單位服務人員皆自主管理並回報健康狀況，館內全天候換氣維持空氣流通、公共設施定時消毒擦拭等各項防疫措施。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，配合中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，巨城防疫專責小組也全面升級防疫措施，即日起實施消費者入館熱像儀監測與量測體溫管制措施，並依徒步型、機車族與汽車族消費者及各出入口人流量規劃管制點。

徒步入館的消費者可經由1樓民權路側巨城創藝大樓、中央及民權路口廣場以及B1 UNIQLO入口處量測體溫；機車族與汽車族消費者在進入停車場和停車塔時即可在提前設置的車道管制點接受體溫測量，若體溫超過37.5度的消費者將予以柔性勸導就醫等建議。

李靜芳說，遠東巨城購物中心隨時掌握疫情，替消費者們把關提供優質的購物環境，民眾在逛街購物之餘如有任何問題除可撥打1922免付費防疫專線，亦可透過服務台聯繫購物中心醫護室專業醫護執照的服務人員。

配合中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，巨城防疫專責小組也全面升級防疫措施，即日起實施消費者入館熱像儀監測與量測體溫管制措施，並依徒步型、機車族與汽車族消費者及各出入口人流量規劃管制點。記者王駿杰／攝影
配合中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，巨城防疫專責小組也全面升級防疫措施，即日起實施消費者入館熱像儀監測與量測體溫管制措施，並依徒步型、機車族與汽車族消費者及各出入口人流量規劃管制點。記者王駿杰／攝影

疫情 機車族 台聯

延伸閱讀

立委憂國際旅客成防疫破口 林佳龍提議入境送七片口罩

立院防疫 立委建議配發公務車駕駛口罩

外交部：與各國分享台灣防疫經驗

【解構罷韓2】防疫、期末考、簡體字 割草處處角力戰

相關新聞

三種消毒液正確怎麼用？ 醫師打破常見迷思

新冠肺炎肆虐全球，台南市安南醫院家醫科陳泓毓醫師今天表示，為避免接觸傳染，消毒液的使用就很重要，他以最常見的酒精、漂白水...

吳德榮：明夏天變冬天 周末恐有強烈冷氣團報到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今各地溫暖炎熱有如夏天，明天鋒面及冷空氣南下，全...

北韓生活真的這樣？《愛的迫降》還原度多高？

描述北韓軍官與韓國財閥千金的韓劇《愛的迫降》，大結局以21.7%的高收視率，打破《鬼怪》維持4年的20.5%的紀錄。北韓背景的故事，還原度之高，來自北韓的編劇是關鍵。

日本東北只見線美拍密技 不用等100%拍得到

日本南東北福島的「只見線」，全縣共有以第一二三四鐵橋、搭配列車經過的畫面，是許多台灣攝影愛好者的必拍景點之一，但因為列車每天只有來回共十個班次經過，因此總有許多攝影迷常常因為錯過火車通過時間而扼腕！

台灣醫療水平世界第一？ 在德台醫師發文駁斥：吹牛出來的

台灣防疫工作在這次新冠肺炎疫情中被世界看見，各國媒體紛紛報導稱讚，不過也有人有不同看法。一位在德國工作的醫師在粉絲專頁「大德國小醫師 Frau Dr. Kiwi」發文，認為台灣的醫療離世界的前段班相當遙遠，這次成為世界第一是「吹牛出來的政治語言」。

經長報喜：口罩產量單日破千萬 就在本周

經濟部長沈榮津今天出席立法院經濟委員會，會前受訪時表示，口罩本周每日產量平均可達920萬片，若以單日來看，有機會可以破1...

文化部建議演出排梅花座 表盟：賠錢乾脆停演

國家音樂廳發生澳洲音樂家確診新冠肺炎後，文化部建議後續演出要以「梅花座」方式間隔觀眾，不少表演藝術團隊認為，此舉等於限制演出最多只能賣五成座位，業者鐵定賠錢，文化部不如拿出魄力乾脆喊停，再補償停演損失。估計三月節目若全部停演，表藝界損失逾億，尤其小型團隊難以支撐停演損失，面臨關門考驗。

新循環經濟 換物社團正夯

近年網路鼓勵「斷捨離」，捨棄不必要物品，換得不一樣人生；不少網友趁勢創立以物易物社團，主張「什麼都能換、什麼都不奇怪」，透過交換物品，取代萬物都要錢的原則。不過網路千奇百怪，容易衍生詐騙、消費糾紛，警方建議盡量面交，避免美意變質。

致敬醫護 計程車、餐飲發動優惠

防堵新冠肺炎，醫護人員站在第一線抗疫備極辛勞，不少餐飲業體恤醫護人員，推出優惠活動，交通部台鐵局昨也宣布「向醫護人員致敬暖心便當專案」，即日起至三月底，全台醫護人員憑識別證臨櫃購買台鐵便當，享九折優惠。另還有小黃駕駛自發性發起醫護人員搭車六折的活動。

不畏疫情 北車迴轉壽司加入新玩家

儘管武漢肺炎影響外食意願，但連鎖迴轉壽司大戰仍打得如火如荼。日本前六大迴轉壽司合點壽司在台第3家店，今天正式插旗台北京站...

多喝牛奶不盡有益 專家：其他食物可取代

科學家表示，三餐飲食均衡，牛奶並非必要！牛奶因為其高鈣與高營養素，在許多國家都被列為每日建議攝取的食物之一，但科學家指出，現今牛奶中含有許多賀爾蒙，內含的高鈣與維生素D也能從其他食物中獲得

巨城防疫全面升級 熱顯像儀監測消費者體溫

為因應新型冠狀肺炎疫情，Big City遠東巨城購物中心今宣布，即日起將與連棟的SOGO百貨新竹店一起拉高防疫等級，實施...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！兩波冷空氣接力襲 首波直逼冷氣團

台灣醫療水平世界第一？ 在德台醫師發文駁斥：吹牛出來的

吳德榮：明夏天變冬天 周末恐有強烈冷氣團報到

口罩實名制2.0周四上路 增加網路預售

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

唐綺陽星座運勢週報：週二水星順行！牡羊、天蠍有好機會爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。