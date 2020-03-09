巨城防疫全面升級 熱顯像儀監測消費者體溫

為因應新型冠狀肺炎疫情，Big City遠東巨城購物中心今宣布，即日起將與連棟的SOGO百貨新竹店一起拉高防疫等級，實施消費者入館熱像儀監測與量測體溫管制措施，若體溫超過37.5度的消費者，將予以柔性勸導就醫等建議，藉此確保消費者進店購物的安全。

隨著疫情延燒，Big City遠東巨城購物中心先前已要求全體員工、各單位服務人員皆自主管理並回報健康狀況，館內全天候換氣維持空氣流通、公共設施定時消毒擦拭等各項防疫措施。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，配合中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，巨城防疫專責小組也全面升級防疫措施，即日起實施消費者入館熱像儀監測與量測體溫管制措施，並依徒步型、機車族與汽車族消費者及各出入口人流量規劃管制點。

徒步入館的消費者可經由1樓民權路側巨城創藝大樓、中央及民權路口廣場以及B1 UNIQLO入口處量測體溫；機車族與汽車族消費者在進入停車場和停車塔時即可在提前設置的車道管制點接受體溫測量，若體溫超過37.5度的消費者將予以柔性勸導就醫等建議。