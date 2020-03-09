經長報喜：口罩產量單日破千萬 就在本周

經濟部長沈榮津今天出席立法院經濟委員會，會前受訪時表示，口罩本周每日產量平均可達920萬片，若以單日來看，有機會可以破1000萬片，若調機順利，一兩周內就可以達到滿載。

沈榮津今針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，就我國產業鏈可能面對的衝擊、效應及政府產業輔導方案，並強化台灣經濟產業升級」，與「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）對我國生醫、藥品及健康產業發展之影響」，到立法院經委會進行報告並備質詢。

關於口罩產量最新進度，沈榮津表示，口罩平均日產量本周可以達到920萬片，單日有機會來破1000萬片。主要是因為周六、日產能因生產廠商員工要休息，可能會減少。

新購的60條產線，沈說，現在都在調機階段，有些廠商技術不錯，已經調到滿載，口罩機廠商也都到生產工廠去協助，希望這60條產線儘速達到產能最大化，也就是到達日產量600萬片，預期這一兩周就可以滿足外界期待。至於增購的32條產線，希望在3月底前完成交機。