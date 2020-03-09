車站周邊業績掉四成 立委指紓困不該排除台鐵

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圖為台北車站大廳。聯合報系資料照
圖為台北車站大廳。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情蔓延，交通部針對航空業、觀光業提出紓困，不過有立委質疑，紓困、振興的貸款跟補助款應一視同仁，像是就不應該排除台鐵，因為火車站周邊的業者亦有虧損，人潮就掉了四成。對此，交通部長林佳龍說會來檢視一下。

立法院交通委員會今邀林佳龍就新冠肺炎影響下，觀光產業現況及未來復甦、振興進行專題報告，並備質詢。立委魯明哲質疑，交通部在紓困振興的補助沒有面面俱到，應該符合公平原則、比例原則。

魯明哲說，今天來交委會前，打給台鐵局長張政源，張卻告訴他因為台鐵不在紓困補助的對象內，所以不會出席。魯明哲指出，紓困振興應該要按照重、中、輕三個等級按比例給予，「難道鐵路站區沒有業者嗎？沒有虧損嗎？這些業者能活嗎？」

魯明哲說，車站旁業者業績掉了三、四成，可以算是中度災區，可是對台鐵編列的預算是零。他說台鐵旁共有126家停車業者，一年租金和權利金收益約4.9億，附近商場則有102家，每年相關收益5.6億，廣告商家則有15家，每年相關收益也有1.1億，希望交通部也可以補償業者的損失。

台鐵 新冠肺炎 林佳龍

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