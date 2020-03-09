快訊

阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當策展人、規畫虛擬展室…「館長」換觀眾做做看

聯合晚報 / 記者陳宛茜／台北報導
荷蘭國立博物館網上畫廊Rijksstudio，可創造自己的線上展室。 圖／取自荷蘭國立博物館網站
荷蘭國立博物館網上畫廊Rijksstudio，可創造自己的線上展室。 圖／取自荷蘭國立博物館網站

台灣發展「虛擬博物館」十多年，但中國科技大學互動娛樂設計系助理教授施登騰認為，即使是網站已臻國際水準的故宮，其虛擬博物館仍缺乏取代實體博物館的獨立性，比較像是「數位資料平台入口」。要讓觀眾像逛實體博物館般「黏」在線上看展、甚至掏錢消費，必須翻轉數位策展的觀念。

施登騰認為，包括故宮、大英博物館等國際級博物館，其打造的虛擬博物館，目的是引領到觀眾到實體博物館參觀，或協助觀眾做好參觀前的準備。然而不管面對新冠肺炎或未來的數位時代，線上博物館必須具備可以取代實體博物館的獨立性。

在他眼中，Google打造的Google Arts and culture平台，比一般博物館網站更符合虛擬博物館的型態。此平台集合各博物館的經典數位文物，採圖像思考而非文字思考，2D、3D全景等數位資料都很齊全，可滿足長時間瀏覽的數位環境。

曾被評選為歐洲最佳博物館的荷蘭國立博物館，其開發的線上畫廊Rijksstudio提供近58萬張藏品圖像。訪客不僅可以放大圖像研究，還可免費下載，建立自己的展室，上傳社群媒體分享，迄今吸引逾40萬名用戶成立自己的Rijksstudio，「讓每個人都能當策展人」將是線上博物館的重要趨勢。

台博館館長洪世佑表示，他理想的線上博物館像「虛擬遊戲」，訪客就像玩家，可以自己創造展室、路線，自己選擇博物館的展品策展。這些由觀眾創造的展覽甚至還能向訪客收費，創造經濟效益。

史博館館長廖新田透露，史博館正在進行另一種「虛擬實境」的線上博物館實驗。由館員開發模組，讓觀眾可以自己選擇線上的虛擬文物策展、寫展覽介紹，自己當策展人，甚至自己當博物館館長。

博物館 故宮 史博館 新冠肺炎 文物

延伸閱讀

新冠肺炎風暴來襲 虛擬博物館的時代到了?

鏡頭背後／病毒入館怎麼辦？拒絕開門的巴黎羅浮宮防疫罷工事件

相關新聞

三種消毒液正確怎麼用？ 醫師打破常見迷思

新冠肺炎肆虐全球，台南市安南醫院家醫科陳泓毓醫師今天表示，為避免接觸傳染，消毒液的使用就很重要，他以最常見的酒精、漂白水...

台灣醫療水平世界第一？ 在德台醫師發文駁斥：吹牛出來的

台灣防疫工作在這次新冠肺炎疫情中被世界看見，各國媒體紛紛報導稱讚，不過也有人有不同看法。一位在德國工作的醫師在粉絲專頁「大德國小醫師 Frau Dr. Kiwi」發文，認為台灣的醫療離世界的前段班相當遙遠，這次成為世界第一是「吹牛出來的政治語言」。

經長報喜：口罩產量單日破千萬 就在本周

經濟部長沈榮津今天出席立法院經濟委員會，會前受訪時表示，口罩本周每日產量平均可達920萬片，若以單日來看，有機會可以破1...

北韓生活真的這樣？《愛的迫降》還原度多高？

描述北韓軍官與韓國財閥千金的韓劇《愛的迫降》，大結局以21.7%的高收視率，打破《鬼怪》維持4年的20.5%的紀錄。北韓背景的故事，還原度之高，來自北韓的編劇是關鍵。

首屆阿里山神木下馬拉松延期至11月 可退費或保留參賽

交通部觀光局稍早宣布，阿里山國家風景區管理處原訂於4月12日舉辦的「第一屆阿里山神木下馬拉松」，因應新冠肺炎疫情期間，鑑...

肺癌健保免疫治療 醫病團體籲擬定優先順序

肺癌多年為我國癌症死亡排行之首，衛福部民國108年4月將肺癌等八種癌別，納入健保免疫療法，累積近一年臨床實證，晚期非小細胞肺癌的有效率超過三成，讓晚期肺癌患者視免疫療法為最後一線生機。

當策展人、規畫虛擬展室…「館長」換觀眾做做看

台灣發展「虛擬博物館」十多年，但中國科技大學互動娛樂設計系助理教授施登騰認為，即使是網站已臻國際水準的故宮，其虛擬博物館仍缺乏取代實體博物館的獨立性，比較像是「數位資料平台入口」。要讓觀眾像逛實體博物館般「黏」在線上看展、甚至掏錢消費，必須翻轉數位策展的觀念。

防疫不出門也能看國寶 虛擬博物館時代來了？

新冠肺炎疫情嚴峻，各國多家博物館閉館，連羅浮宮也暫時閉館。國內博物館雖未傳出閉館消息，訪客卻少了五成以上，紛紛開啟或加快打造線上博物館。博物館界認為，線上博物館是大勢所趨，疫情只是刺激博物館加快腳步進入線上行列。

慢性病藥恐缺料？衛福部：有6個月存量

新冠肺炎疫情衝擊嚴重，現傳出新警訊，若中國原料藥廠復工不如預期，三高（高血壓、高血糖及高血脂）等慢性病用藥恐怕過了3月就有缺料問題。衛福部食藥署署長吳秀梅今天在立法院經濟委員會指出，國內藥品約有六個月的庫存量，現階段也沒有原料短缺的問題。

今深夜變天轉全台有雨 周三最冷北台灣僅14度

又要變天了。中央氣象局說，今深夜到明天鋒面經過，東北季風增強，轉成全台有雨的天氣，其中以周三最冷，北台灣低溫下探14度，...

搶票要快！台東清明節返鄉專列火車票 19日晚上7點開賣

清明節連假，台東縣返鄉專列火車票19日晚上7點開賣，提醒有意購票台東民眾，屆時手腳要快！

不畏疫情 北車迴轉壽司加入新玩家

儘管武漢肺炎影響外食意願，但連鎖迴轉壽司大戰仍打得如火如荼。日本前六大迴轉壽司合點壽司在台第3家店，今天正式插旗台北京站...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！兩波冷空氣接力襲 首波直逼冷氣團

台灣醫療水平世界第一？ 在德台醫師發文駁斥：吹牛出來的

「口罩實名制2.0」將採網路預購、超商取貨 最快明宣布

吳德榮：明夏天變冬天 周末恐有強烈冷氣團報到

口罩實名制2.0周四上路 增加網路預售

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。