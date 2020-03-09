中台灣觀光推動聯盟成立 中彰投苗揪客要「打群架」

疫情衝擊旅宿與觀光業，中部地區縣市政府和產業界上午成立「中台灣觀光推動聯盟」要以中部更多的人口而非僅是台中市來一起推動觀光；同時希望現在就先準備好，讓未來在復甦時就能立即迎來生機。

台中市觀光旅遊局指出，中台灣觀光推動聯盟是以現有中部7縣市成立之「中台灣區域治理平台」為基礎，除政府外再加邀觀光產業領袖共同合作，未來將共同擬定中台灣觀光推動策略、爭取中央補助、參與國內外交流宣傳、辦理特色主題活動、觀光資源共享等，共創中台灣觀光永續發展。

聯盟上午在台中市全國大飯店開會成立，包括台中市和苗栗、彰化、南投的縣市政府觀光局處代表和產業界人士6、70人與會，並共同簽署合作備忘錄，表示將發揮團隊合作精神，共同推動中、彰、投、苗的區域觀光。

台中市觀旅局林筱淇局長說，中彰投苗4縣市各具不同觀光資源特色，並同屬外地旅客造訪1個小時車程的旅遊範疇內，有合作引客的必要，本次籌組聯盟，期透過爭取中央資源挹注及4縣市官產合作，發揮互補及乘數效應，提振中台灣觀光發展，未來運作順暢後，還將考慮擴大合作範疇，邀請其他縣市加入。

南投縣政府觀光處王源鍾處長、彰化縣政府城市暨觀光發展處處長田飛鵬均表示，從遊客的需求面來看，此聯盟可以在互補的條件下，把遊程豐富化，且在旅遊的競爭下，必須有「打群架」的做法，希望透過這個聯盟的契機，更加深產業間的交流，共同討論觀光議題。

與會人士指出，台中市要推展觀光，自己僅有281萬人，在國際上而言實在太小，若結合中部其他縣市，讓人口數達到5百萬人以上，加上台中市有機場、港口和高鐵交通樞紐，居於領頭羊的地位，更應該結合周邊城市一起推動。

業者指出，觀旅局曾推動的「中進中出」是很好的政策，讓觀光客從台中進、台中出，自然能創造觀光人數，而首要的工作就是聯結國際其他的航班、 增闢航線，成立中部觀光聯盟，有利於洽談。