三種消毒液正確怎麼用？ 醫師打破常見迷思

新冠肺炎肆虐全球，台南市安南醫院家醫科陳泓毓醫師今天表示，為避免接觸傳染，消毒液的使用就很重要，他以最常見的酒精、漂白水及次氯酸水為例，從消毒能力、適用時機及人體影響三方面來分析如何正確選用消毒液。

陳泓毓說，酒精可以溶解酯類，新型冠狀病毒的外套膜含有酯類，酒精(75%效果最好)可以使病毒失去活性，漂白水及次氯酸水都有次氯酸的成分(HOCl)，次氯酸氧化能力可以破壞蛋白質結構，也可抑制病毒活性。

關於消毒液適用時機，陳泓毓說，酒精有設置及攜帶方便優點揮發快速，可用於手部清潔及較小體積隨身及居家物品。在明顯有髒汙或是沾到血液或體液時，酒精消毒功能減弱，仍需在酒精乾洗手後儘速使用肥皂或清潔劑洗手為宜。

漂白水可用於環境消毒，使用500ppm(稀釋一百倍)漂白水有消毒作用，環境表面大於10ml以上血液或有機物質時，需以5000ppm高濃度(稀釋十倍)漂白水進行消毒再以清潔劑或肥皂和清水移除髒污與有機物質為宜。

次氯酸水可用在環境、食物消毒，用於環境消毒建議使用100~300ppm濃度，食物消毒需要在消毒後洗淨(食材殘留不得超過 1ppm)。漂白水跟次氯酸水都有保存問題，漂白水建議泡製後24小時內用完，次氯酸水不耐日光、高溫及空氣接觸，要保存在不透光陰涼環境。

陳泓毓說，有關消毒液對人體影響方面，酒精會使皮膚乾燥，皮膚較敏感的人應酌量使用。漂白水會刺激皮膚、眼睛和口鼻，甚至接觸太久還會灼傷，使用時須要戴上塑膠手套並用擦拭方式，不要用噴霧因為怕會刺激呼吸道。

次氯酸水刺激性較漂白水低但對皮膚及黏膜仍有刺激性，針對近來部分業者宣稱次氯酸水可用於皮膚情況，衛福部食藥署已公告市面上的次氯酸水主要是用在環境清潔，應該避免使用在人體上。