聽新聞
test
0:00 / 0:00

隔離民眾擅丟居家垃圾 張子敬坦承只能提醒無法管

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署長張子敬。本報資料照片
環保署長張子敬。本報資料照片

居家檢疫、隔離民眾產生的居家垃圾，可請環保署委託的甲級廢棄物清理業者清運，也可以自己收好垃圾等14天後再丟。立委今在立法院質疑，尚未解除隔離的民眾將居家垃圾丟到一般垃圾車恐造成病毒、細菌感染，一般人用過的口罩路上任意拋棄，都是防疫死角。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天請環保署報告業務並備質詢。環保署長張子敬說，SARS經驗發現，家中垃圾由專業業者收取，會被鄰居知道有居家檢疫或隔離民眾，造成心理壓力。因此民眾可選擇不把垃圾交業者，但要自己收好，等到14天期滿後確認沒發病，再當成一般廢棄物清理，若發病的話就按照醫療廢棄物處理。

立委黃秀芳質疑，環保署口頭說不行，實際上卻無法約束居家檢疫、隔離民眾將垃圾依照一般垃圾處理，張子敬沈默5秒坦承，「呃，應該是這樣」。但會請地方掌握沒有申請業者清運垃圾的民眾名單，加強提醒、時常關懷。

黃秀芳說，隔離民眾把自己垃圾當成一般廢棄物丟到垃圾車，隨行清潔人員防護只有口罩，壓縮垃圾時可能會有病毒飛出來，應該加強清潔人員防護措施。張子敬說，其實戴口罩就夠。

新冠肺炎疫情延燒，幾乎人人戴口罩防疫，國民黨立委廖婉汝說，全國每周至少有幾千萬個口罩產生，她今天光是走在青島東路上，就看到5個口罩隨處亂丟。建議設置口罩丟棄專用垃圾桶，一律當作醫療廢棄物，否則用過的口罩到處亂丟散播病菌。

張子敬說，口罩以垃圾來說不算大量，但亂丟是一個問題，會宣導民眾不要亂丟，針對重要場所，像是搭捷運出來、從醫院離開就丟掉口罩，會持續督導這些區域，至於是否設置垃圾桶會努力。

口罩 廢棄物 環保署

延伸閱讀

肥料供應充足 綠委籲農友勿搶購囤積

還我棺材本！彰化市老人會往生互助會自救會到縣府陳情

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

捐贈早產兒包屁衣 陪伴健康成長

相關新聞

吳德榮：明夏天變冬天 周末恐有強烈冷氣團報到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今各地溫暖炎熱有如夏天，明天鋒面及冷空氣南下，全...

日本東北只見線美拍密技 不用等100%拍得到

日本南東北福島的「只見線」，全縣共有以第一二三四鐵橋、搭配列車經過的畫面，是許多台灣攝影愛好者的必拍景點之一，但因為列車每天只有來回共十個班次經過，因此總有許多攝影迷常常因為錯過火車通過時間而扼腕！

台灣醫療水平世界第一？ 在德台醫師發文駁斥：吹牛出來的

台灣防疫工作在這次新冠肺炎疫情中被世界看見，各國媒體紛紛報導稱讚，不過也有人有不同看法。一位在德國工作的醫師在粉絲專頁「大德國小醫師 Frau Dr. Kiwi」發文，認為台灣的醫療離世界的前段班相當遙遠，這次成為世界第一是「吹牛出來的政治語言」。

經長報喜：口罩產量單日破千萬 就在本周

經濟部長沈榮津今天出席立法院經濟委員會，會前受訪時表示，口罩本周每日產量平均可達920萬片，若以單日來看，有機會可以破1...

文化部建議演出排梅花座 表盟：賠錢乾脆停演

國家音樂廳發生澳洲音樂家確診新冠肺炎後，文化部建議後續演出要以「梅花座」方式間隔觀眾，不少表演藝術團隊認為，此舉等於限制演出最多只能賣五成座位，業者鐵定賠錢，文化部不如拿出魄力乾脆喊停，再補償停演損失。估計三月節目若全部停演，表藝界損失逾億，尤其小型團隊難以支撐停演損失，面臨關門考驗。

新循環經濟 換物社團正夯

近年網路鼓勵「斷捨離」，捨棄不必要物品，換得不一樣人生；不少網友趁勢創立以物易物社團，主張「什麼都能換、什麼都不奇怪」，透過交換物品，取代萬物都要錢的原則。不過網路千奇百怪，容易衍生詐騙、消費糾紛，警方建議盡量面交，避免美意變質。

致敬醫護 計程車、餐飲發動優惠

防堵新冠肺炎，醫護人員站在第一線抗疫備極辛勞，不少餐飲業體恤醫護人員，推出優惠活動，交通部台鐵局昨也宣布「向醫護人員致敬暖心便當專案」，即日起至三月底，全台醫護人員憑識別證臨櫃購買台鐵便當，享九折優惠。另還有小黃駕駛自發性發起醫護人員搭車六折的活動。

巨城防疫全面升級 熱顯像儀監測消費者體溫

為因應新型冠狀肺炎疫情，Big City遠東巨城購物中心今宣布，即日起將與連棟的SOGO百貨新竹店一起拉高防疫等級，實施...

台鐵六家支線區間車故障 旅客被迫停北新竹站

有旅客投訴，台鐵區間車1723突然失去動力，被迫停北新竹站間。對此，台鐵局表示，1723次（六家支線區間車）上午11時1...

車站周邊業績掉四成 立委指紓困不該排除台鐵

新冠肺炎疫情蔓延，交通部針對航空業、觀光業提出紓困，不過有立委質疑，紓困、振興的貸款跟補助款應一視同仁，像是就不應該排除...

中台灣觀光推動聯盟成立 中彰投苗揪客要「打群架」

疫情衝擊旅宿與觀光業，中部地區縣市政府和產業界上午成立「中台灣觀光推動聯盟」要以中部更多的人口而非僅是台中市來一起推動觀...

三種消毒液正確怎麼用？ 醫師打破常見迷思

新冠肺炎肆虐全球，台南市安南醫院家醫科陳泓毓醫師今天表示，為避免接觸傳染，消毒液的使用就很重要，他以最常見的酒精、漂白水...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！兩波冷空氣接力襲 首波直逼冷氣團

獨／又有10年老店熄燈！「松滿樓」內湖店3月22日落幕

台灣醫療水平世界第一？ 在德台醫師發文駁斥：吹牛出來的

吳德榮：明夏天變冬天 周末恐有強烈冷氣團報到

口罩實名制2.0周四上路 增加網路預售

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。