隔離民眾擅丟居家垃圾 張子敬坦承只能提醒無法管

居家檢疫、隔離民眾產生的居家垃圾，可請環保署委託的甲級廢棄物清理業者清運，也可以自己收好垃圾等14天後再丟。立委今在立法院質疑，尚未解除隔離的民眾將居家垃圾丟到一般垃圾車恐造成病毒、細菌感染，一般人用過的口罩路上任意拋棄，都是防疫死角。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天請環保署報告業務並備質詢。環保署長張子敬說，SARS經驗發現，家中垃圾由專業業者收取，會被鄰居知道有居家檢疫或隔離民眾，造成心理壓力。因此民眾可選擇不把垃圾交業者，但要自己收好，等到14天期滿後確認沒發病，再當成一般廢棄物清理，若發病的話就按照醫療廢棄物處理。

立委黃秀芳質疑，環保署口頭說不行，實際上卻無法約束居家檢疫、隔離民眾將垃圾依照一般垃圾處理，張子敬沈默5秒坦承，「呃，應該是這樣」。但會請地方掌握沒有申請業者清運垃圾的民眾名單，加強提醒、時常關懷。

黃秀芳說，隔離民眾把自己垃圾當成一般廢棄物丟到垃圾車，隨行清潔人員防護只有口罩，壓縮垃圾時可能會有病毒飛出來，應該加強清潔人員防護措施。張子敬說，其實戴口罩就夠。

新冠肺炎疫情延燒，幾乎人人戴口罩防疫，國民黨立委廖婉汝說，全國每周至少有幾千萬個口罩產生，她今天光是走在青島東路上，就看到5個口罩隨處亂丟。建議設置口罩丟棄專用垃圾桶，一律當作醫療廢棄物，否則用過的口罩到處亂丟散播病菌。

張子敬說，口罩以垃圾來說不算大量，但亂丟是一個問題，會宣導民眾不要亂丟，針對重要場所，像是搭捷運出來、從醫院離開就丟掉口罩，會持續督導這些區域，至於是否設置垃圾桶會努力。