影／新冠肺炎少去醫院 可透過電腦DIY黃斑部檢測

新冠肺炎疫情持續升高，病患無法掌握病況，又擔心到醫院有太多感染源，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科發展「NOSARS」系統，為一種居家照護網路自我檢查電腦讀取即時回覆系統，已率先針對60位黃斑部病變的患者，成功追蹤黃斑部狀況，為黃斑部病變患者提供方便的服務。

這套NOSARS（Nursing Online Self-test Accessible Response System）DIY檢檢法是利用原理黃斑部是眼睛視網膜的地理中樞，視角200內都是由黃斑部負責，當直視電腦中央點，以15公分直徑螢幕所見，都是黃斑部掌控的視力範圍，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，民眾只要透過自家電腦進入中醫大新竹附醫官網或www.dreye.net.tw網站，就可自我檢測黃斑部病變。

NOSARS透過「阿姆斯勒方格表」(Amsler Grid Chart)從民眾的視角，對著電腦螢幕上的方格表，利用滑鼠作為檢測筆，將格線歪曲部分畫出作為檢測依據；較嚴重、格線也看不到的病患有「荷花圖」，可圈出看不到的範圍，檢測完畢送出資料醫師便可於線上判圖，提供正確的診斷與建議，還可線上與醫師互動，必要時即時回診，避免延誤病情。

45歲謝先生從小近視超過800度，因右眼視力檢查發現僅剩0.2，經眼底鏡檢查發現黃斑部病變，在眼內藥物注射治療後，視力增為0.8，現在透過在家操作電腦，就可清楚了解黃斑部恢復狀況。

陳瑩山指出，利用電腦作為檢查儀器，並將檢查結果傳送到網站供醫師作為診斷參考，且能將這些檢查報告儲存在伺服器中，這種COWS的網站結合就是網站醫院新概念。