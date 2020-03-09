2020年減碳2% 環保署長：不太容易達到要修法

環保署過去訂下2020年溫室氣體排放量比2005年減碳2%目標，今年就是成果驗收年，但環保署長張子敬今天在立法院坦言「不太容易達到」，將修正溫室氣體減量及管理法（溫管法）訂定更有效的減碳策略，下半年提出草案，今年要完成修法恐再度跳票。

配合全球減緩氣候變遷，我國溫室氣體減量及管理法明定以2005年為基準年，要求能源、製造、運輸、住商、農業、環境六大部門減碳，盼2020年溫室氣體排放量比基準年少2%，相當於排放量要降到2.4億噸，等於要比2019年減少7%。

國民黨不分區立委吳思懷今天在立法院社環委員會質詢2020年減碳目標，張子敬表示，2020年目標可能不太容易達到，執行至今已經減少0.95%，但還達不到目標，已經在檢討修法、訂定更有效策略。

吳思懷說，減碳牽涉多個部會，但環保署應站在專業立場跟行政院反應，否則光靠環保署根本不可能達到減碳2%目標，且根據環保署數據，台灣人均排碳量還是全球平均2.6倍。

張子敬指出，人均排放計算對於人口較多的國家有利，像是中國大陸，雖然碳排是全國數一數二大國，但平均碳排就會比較好看。另外台灣能源都依賴進口，還有大量出口，導致國內製造產生的溫室氣體都算在台灣身上，所以數字看起來不好。不過碳排成長率已經趨緩，努力有進步，只是尚未達到目標。

至於溫管法修法進度，張子敬說，去年下半年開始檢討今年減碳2%目標，覺得會有困難，可能達不到，所以開始檢討調整溫管法，希望下半年提出草案。吳思懷質疑，溫管法今年修法恐會跳票，張子敬說，會盡量努力，但不要為修而修。