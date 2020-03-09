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2020年減碳2% 環保署長：不太容易達到要修法

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天請環保署長張子敬報告業務概況。記者吳姿賢／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今天請環保署長張子敬報告業務概況。記者吳姿賢／攝影

環保署過去訂下2020年溫室氣體排放量比2005年減碳2%目標，今年就是成果驗收年，但環保署長張子敬今天在立法院坦言「不太容易達到」，將修正溫室氣體減量及管理法（溫管法）訂定更有效的減碳策略，下半年提出草案，今年要完成修法恐再度跳票。

配合全球減緩氣候變遷，我國溫室氣體減量及管理法明定以2005年為基準年，要求能源、製造、運輸、住商、農業、環境六大部門減碳，盼2020年溫室氣體排放量比基準年少2%，相當於排放量要降到2.4億噸，等於要比2019年減少7%。

國民黨不分區立委吳思懷今天在立法院社環委員會質詢2020年減碳目標，張子敬表示，2020年目標可能不太容易達到，執行至今已經減少0.95%，但還達不到目標，已經在檢討修法、訂定更有效策略。

吳思懷說，減碳牽涉多個部會，但環保署應站在專業立場跟行政院反應，否則光靠環保署根本不可能達到減碳2%目標，且根據環保署數據，台灣人均排碳量還是全球平均2.6倍。

張子敬指出，人均排放計算對於人口較多的國家有利，像是中國大陸，雖然碳排是全國數一數二大國，但平均碳排就會比較好看。另外台灣能源都依賴進口，還有大量出口，導致國內製造產生的溫室氣體都算在台灣身上，所以數字看起來不好。不過碳排成長率已經趨緩，努力有進步，只是尚未達到目標。

至於溫管法修法進度，張子敬說，去年下半年開始檢討今年減碳2%目標，覺得會有困難，可能達不到，所以開始檢討調整溫管法，希望下半年提出草案。吳思懷質疑，溫管法今年修法恐會跳票，張子敬說，會盡量努力，但不要為修而修。

減碳 環保署 立法院

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