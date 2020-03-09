快訊

整理包／油價為何崩盤？會探多低？ 憂沙俄放手增產

為國抗疫還被收隔離費…副鎮長丟官 誰該付錢輿論還在戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委用數字打臉培訓預算不足 林佳龍重申狀況好會加碼

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立委李昆澤質疑交通部在轉型培訓預算編列嚴重不足。記者曹悅華／攝影
立委李昆澤質疑交通部在轉型培訓預算編列嚴重不足。記者曹悅華／攝影

立法院交通委員會今邀交通部長林佳龍就新冠肺炎影響下，觀光產業現況及未來復甦、振興進行專題報告，並備質詢。立委李昆澤質疑，轉型培訓等預算編列嚴重不足。對此，林佳龍說執行狀況好的話會再加碼。

李昆澤說，新冠肺炎對觀光衝擊只有「深不可測」四字可以形容。紓困能量是否充足，還有相關對象跟目標，交通部必須做盤點跟檢討。

李昆澤說，目前觀光產業轉型培訓總預算僅5億，質疑是杯水車薪，因為根據觀光局統計資料，領證的領隊、導遊總共10萬8197人，旅館從業人員則有6萬2451人，總計超過17萬人。以現行每人每月補助120小時，每小時補助158元，17萬人組共需要32億2320萬元預算，現在的預算僅達15%需求，資源如果分配不均的情況下，政府的好意容易被誤解。

對此，觀光局長周永暉說，李昆澤對導遊數的預估偏高，觀光局是預計有一半的人會繼續上班，另一半才需要培訓。

針對公路總局也有編列轉型培訓預算，李昆澤說補助對象包含遊覽車、計程車跟小客車租賃業，而計程車執業登記約10萬人，全台遊覽車客運業有917家，相關從業人員約1萬6000人，計程車加遊覽車就超過11萬人，粗估要20億8560萬預算，質疑只編列3億不足。

李昆澤說，相關數據要做確切整合，培訓內容也要符合未來產業需求，目前的統計都過於保守，對於勞工的衝擊應該更精確是掌握，經費不足是不爭的事實。

公路總局局長陳彥伯說，當初估計時認為大部分的遊覽車跟計程車都還在繼續營業。

林佳龍補充，勞動部已有些方案，交通部是額外增加培訓計畫，使用狀況如果好會加碼，但必須有好的課程，輔導課程跟師資能夠真正培育到人才，才能真正提升相關產業素質，也會導入數位轉型。

李昆澤也質疑，目前觀光旅館有127家、一般旅館3373家、民宿9268家、日租套房1171家，總計1萬3939家，扣除日租也有1萬2768家。交通部針對一般旅宿業者編列210億，以擔保銀行貸款資本性融資每家補助3000萬，擔保銀行貸款周轉金每家1000萬，算下來僅能補助500到1000家。

另針對民宿業者編列90億，以擔保銀行貸款資本性融資每家補助1000萬，擔保銀行貸款周轉金每家300萬算下來，同樣也只能補助到500到1000家，紓困能量嚴重不足。對此，林佳龍說仍在調查，對於不同的衝擊，包含大型觀光旅館，涉及到地方政府，會持續了解。

李昆澤 計程車 林佳龍

延伸閱讀

疫情結束後怎做國際行銷？林佳龍提計畫：東南亞是重點

江啟臣當選國民黨主席 林佳龍臉書上恭喜

江啟臣當選黨主席 林佳龍：期待他促進朝野良性競爭

林佳龍視察防疫車隊 居家檢疫勿搭大眾運輸 違者將開罰

相關新聞

吳德榮：明夏天變冬天 周末恐有強烈冷氣團報到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今各地溫暖炎熱有如夏天，明天鋒面及冷空氣南下，全...

日本東北只見線美拍密技 不用等100%拍得到

日本南東北福島的「只見線」，全縣共有以第一二三四鐵橋、搭配列車經過的畫面，是許多台灣攝影愛好者的必拍景點之一，但因為列車每天只有來回共十個班次經過，因此總有許多攝影迷常常因為錯過火車通過時間而扼腕！

台灣醫療水平世界第一？ 在德台醫師發文駁斥：吹牛出來的

台灣防疫工作在這次新冠肺炎疫情中被世界看見，各國媒體紛紛報導稱讚，不過也有人有不同看法。一位在德國工作的醫師在粉絲專頁「大德國小醫師 Frau Dr. Kiwi」發文，認為台灣的醫療離世界的前段班相當遙遠，這次成為世界第一是「吹牛出來的政治語言」。

文化部建議演出排梅花座 表盟：賠錢乾脆停演

國家音樂廳發生澳洲音樂家確診新冠肺炎後，文化部建議後續演出要以「梅花座」方式間隔觀眾，不少表演藝術團隊認為，此舉等於限制演出最多只能賣五成座位，業者鐵定賠錢，文化部不如拿出魄力乾脆喊停，再補償停演損失。估計三月節目若全部停演，表藝界損失逾億，尤其小型團隊難以支撐停演損失，面臨關門考驗。

新循環經濟 換物社團正夯

近年網路鼓勵「斷捨離」，捨棄不必要物品，換得不一樣人生；不少網友趁勢創立以物易物社團，主張「什麼都能換、什麼都不奇怪」，透過交換物品，取代萬物都要錢的原則。不過網路千奇百怪，容易衍生詐騙、消費糾紛，警方建議盡量面交，避免美意變質。

致敬醫護 計程車、餐飲發動優惠

防堵新冠肺炎，醫護人員站在第一線抗疫備極辛勞，不少餐飲業體恤醫護人員，推出優惠活動，交通部台鐵局昨也宣布「向醫護人員致敬暖心便當專案」，即日起至三月底，全台醫護人員憑識別證臨櫃購買台鐵便當，享九折優惠。另還有小黃駕駛自發性發起醫護人員搭車六折的活動。

立委用數字打臉培訓預算不足 林佳龍重申狀況好會加碼

立法院交通委員會今邀交通部長林佳龍就新冠肺炎影響下，觀光產業現況及未來復甦、振興進行專題報告，並備質詢。立委李昆澤質疑，...

影／婦產科名醫張基昌自創Any Song洗手舞 防疫又紓壓

新冠肺炎疫情吃緊，南韓正夯的熱門舞曲Any Song，卻悄然攻入台灣的醫療院所！酷愛嘻哈樂風的義大大昌醫院院長張基昌，把...

多曬太陽+維生素D3 鵝隻羽毛健康頭好壯壯

根據農委會畜試所彰化種畜繁殖場研究結果顯示，用強化塑膠透明採光板取代浪板，可提升鵝舍內光照強度達40倍以上，同時在飼糧中...

疫情結束後怎做國際行銷？林佳龍提計畫：東南亞是重點

新冠肺炎疫情持續升溫，旅行業一片哀號，業界人士甚至預估倒閉潮會從500家增加到破千家。對此，交通部長林佳龍今天出席立法院...

全台多雲到晴高溫27度以上 深夜鋒面接近將變天

氣象局指出，今天清晨各地低溫多在19度以上，天氣穩定，白天高溫27度以上，大台北、中南部及台東甚至會出現30度左右高溫；...

彭啟明：明北部轉雨降溫10度 早上通勤時間很有感

天氣風險公司總經理彭啟明說，今中午高溫有機會超過30度，但明天上午北部明顯轉為陣雨或雷雨天氣，早上通勤的時間會很有感。

熱門新聞

一張圖看一周天氣！兩波冷空氣接力襲 首波直逼冷氣團

獨／又有10年老店熄燈！「松滿樓」內湖店3月22日落幕

吳德榮：明夏天變冬天 周末恐有強烈冷氣團報到

口罩實名制2.0周四上路 增加網路預售

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

影／6萬片口罩免費送 約4千人排隊警方到場維護秩序

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。