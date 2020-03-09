立委用數字打臉培訓預算不足 林佳龍重申狀況好會加碼

立法院交通委員會今邀交通部長林佳龍就新冠肺炎影響下，觀光產業現況及未來復甦、振興進行專題報告，並備質詢。立委李昆澤質疑，轉型培訓等預算編列嚴重不足。對此，林佳龍說執行狀況好的話會再加碼。

李昆澤說，新冠肺炎對觀光衝擊只有「深不可測」四字可以形容。紓困能量是否充足，還有相關對象跟目標，交通部必須做盤點跟檢討。

李昆澤說，目前觀光產業轉型培訓總預算僅5億，質疑是杯水車薪，因為根據觀光局統計資料，領證的領隊、導遊總共10萬8197人，旅館從業人員則有6萬2451人，總計超過17萬人。以現行每人每月補助120小時，每小時補助158元，17萬人組共需要32億2320萬元預算，現在的預算僅達15%需求，資源如果分配不均的情況下，政府的好意容易被誤解。

對此，觀光局長周永暉說，李昆澤對導遊數的預估偏高，觀光局是預計有一半的人會繼續上班，另一半才需要培訓。

針對公路總局也有編列轉型培訓預算，李昆澤說補助對象包含遊覽車、計程車跟小客車租賃業，而計程車執業登記約10萬人，全台遊覽車客運業有917家，相關從業人員約1萬6000人，計程車加遊覽車就超過11萬人，粗估要20億8560萬預算，質疑只編列3億不足。

李昆澤說，相關數據要做確切整合，培訓內容也要符合未來產業需求，目前的統計都過於保守，對於勞工的衝擊應該更精確是掌握，經費不足是不爭的事實。

公路總局局長陳彥伯說，當初估計時認為大部分的遊覽車跟計程車都還在繼續營業。

林佳龍補充，勞動部已有些方案，交通部是額外增加培訓計畫，使用狀況如果好會加碼，但必須有好的課程，輔導課程跟師資能夠真正培育到人才，才能真正提升相關產業素質，也會導入數位轉型。

李昆澤也質疑，目前觀光旅館有127家、一般旅館3373家、民宿9268家、日租套房1171家，總計1萬3939家，扣除日租也有1萬2768家。交通部針對一般旅宿業者編列210億，以擔保銀行貸款資本性融資每家補助3000萬，擔保銀行貸款周轉金每家1000萬，算下來僅能補助500到1000家。

另針對民宿業者編列90億，以擔保銀行貸款資本性融資每家補助1000萬，擔保銀行貸款周轉金每家300萬算下來，同樣也只能補助到500到1000家，紓困能量嚴重不足。對此，林佳龍說仍在調查，對於不同的衝擊，包含大型觀光旅館，涉及到地方政府，會持續了解。