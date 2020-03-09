影／婦產科名醫張基昌自創Any Song洗手舞 防疫又紓壓

新冠肺炎疫情吃緊，南韓正夯的熱門舞曲Any Song，卻悄然攻入台灣的醫療院所！酷愛嘻哈樂風的義大大昌醫院院長張基昌，把韓國嘻哈舞曲Any Song結合「內、外、夾、弓、大、立、腕」洗手口訣改編成 洗手舞，既防疫又紓壓，影片PO上網路後，意外掀起熱潮。

張基昌院長是婦產科名醫，最近他親自示範的「洗手舞」被PO上網路後在醫護界熱傳，成為防疫緊繃時刻的紓壓運動，很多醫護人員驚訝，一派書色本色的張基昌竟然也會跳嘻哈舞，直呼「院長太潮了」、「軟Q」、「帥翻」，不分享不行。

「我的初衷，是提醒醫護人員洗手保護自我」，張基昌說，Any Song是韓國潮舞，李孝利等知名藝人都在跳，在新冠肺炎嚴峻時刻，他想提醒大家勤洗手，於是突發奇想編成洗手舞。

他表示，洗手的概念不只能防治肺炎，包括流感、SARS、腸病毒等很多疾病，民眾都能靠正確洗手擋掉病菌，特別是第一線醫護人員，內診、手術、查房，都可能接觸到病菌，如果能確實按「內外夾弓大立腕」口訣洗手，將手心、手背、指縫、指尖、虎口及手腕都徹底清洗，更能保護自己。