多曬太陽+維生素D3 鵝隻羽毛健康頭好壯壯

根據農委會畜試所彰化種畜繁殖場研究結果顯示，用強化塑膠透明採光板取代浪板，可提升鵝舍內光照強度達40倍以上，同時在飼糧中額外添加2000國際單位的維生素D3，可改善肉鵝生長，及降低臭胸的屠體問題，鵝隻羽毛健康強壯。

彰化場表示，為因應國內禽流感防疫政策對於養鵝產業的規範，解決農民使用非開放式鵝舍飼養肉鵝，農民最常反映問題是，鵝隻啄羽及腳弱等問題。根據研究調查分析，鵝舍採光不足，與飼料中缺乏維生素D3可能是問題根源之一。

彰化場表示，維生素D具有調節鈣磷代謝功能，家禽飼料一般都會補充維生素D3，部分鵝農使用非開放式室內禽舍飼養後，因鵝舍的設計無法提供足夠採光，源自鵝隻皮膚利用紫外光合成維生素D3的生理作用減少。此外，採光不足也容易使舍內濕度升高，影響飼料品質及動物健康，易引發鵝隻啄羽與腳弱症等問題。

研究人員認為，肉鵝從過去的露天飼養改為非開放式鵝舍飼養，接受日照的時間與強度較少，加上鵝舍內的環境濕度較舍外高，也容易造成羽毛亮度降低等問題。經試驗探討，彰化場進一步提出肉鵝舍內飼養飼糧維生素D3推薦量，配合增加鵝舍屋頂採光設計，可顯著改善鵝隻體增重、飼料採食量及上市體重，並提升羽毛清潔度及減少臭胸，有效增加農民收益。