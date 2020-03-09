台灣醫療水平世界第一？ 在德台醫師發文駁斥：吹牛出來的

台灣防疫工作在這次新冠肺炎疫情中被世界看見，各國媒體紛紛報導稱讚，不過也有人有不同看法。一位在德國工作的醫師在粉絲專頁「大德國小醫師 Frau Dr. Kiwi」發文，認為台灣的醫療離世界的前段班相當遙遠，這次成為世界第一是「吹牛出來的政治語言」。

臉書粉絲專頁「大德國小醫師Frau Dr. Kiwi」7日發文指出，近日看到許多關於台灣醫療的報導，感到「一則以喜、一則以憂」。喜是台灣在此時透過媒體將我國的防疫表現放送出去，有助台灣加入世界衛生組織，整體而言，不論對台灣人的健康或是政治的資本上都是加分的。

另一方面原po卻覺得，「世界第一」來得很虛偽。他點出幾點說明台灣的醫療品質，除了是醫事人員的良心血汗，就剩一些吹牛出來的政治語言及為了醫院評鑑而畫出來的大餅而已。原po首先點出在台灣，住院醫師的工時是德國住院醫師的兩倍，主治醫師的超時慘況更是難以估計，上班的時間是一般勞工的兩倍甚至更多。

而享譽盛名的健保制度，費用從原本的每個月750元到如今的1000元花幾十年，民眾不用自負全款就能享有醫療服務，但醫生做完一台手術，卻只能從健保局拿到約九成的費用。另外這次疫情限制醫療人員出國的政策，也被原po點名指是違憲。

貼文一出也引起許多人共鳴，認為台灣醫師勞權與健保制度的確有待改善，「醫療成果前段班，醫療勞權吊車尾」、「台灣醫師的工時高、給付低，的確是健保制度下台灣醫師們切身之痛，也是應該跟當局爭取的！」、「台灣的醫療人員的水平放在國際水平上真的是頂尖的，只是相關的制度實在太爛」。

但也有人認為，原po主要在討論的是勞權問題，不能以此來否認台灣的防疫與醫療表現，「醫療水準跟醫護工作品質是兩回事吧」、「台灣醫療體系是真的優秀，台灣的醫療人才是真的優秀。然而工時及薪資是該拿出來檢討的」，不過原po認為醫療是一體的，勞動條件與品質應該要一起比較才公平。