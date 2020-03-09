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疫情結束後怎做國際行銷？林佳龍提計畫：東南亞是重點

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍今出席立法院交通委員會。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍今出席立法院交通委員會。記者曹悅華／攝影

新冠肺炎疫情持續升溫，旅行業一片哀號，業界人士甚至預估倒閉潮會從500家增加到破千家。對此，交通部長林佳龍今天出席立法院交通委員會時接受媒體聯訪說，交通部已提出紓困及振興方案，疫情結束後的國際行銷，東南亞一定是重點。

林佳龍說，疫情影響下，旅行社受的衝擊是最直接、巨大，損失慘重。近期都有跟旅行業者溝通，提出的紓困方案包含融資貸款展延、利息補貼等，都落實在特別條例裡。他們也希望旅行社提升人才培訓，並提出優化旅行業未來品質的方案，以待復甦後旅行社業績的大爆發。

林佳龍說，台灣在防治疫情的表現受到國內外肯定，要保持好的狀況，做好復甦期間宣傳、行銷的準備，讓全世界了解台灣是可以安心旅遊的美麗寶島，對觀光業發展就是最好的品牌。

面對媒體詢問復甦後要如何進行國際行銷，林佳龍說除了年度預算，已針對五大市場多編列5億元，每個市場增加1億，東南亞一定是重點。第一波行銷重點就是讓外界知道我們是防疫成功國家，讓國際觀光客放心來旅遊，國內也已經規畫20億國旅行銷補助。

針對補貼觀光旅館及旅館必要營運負擔，觀光局長周永暉報告時指出，目前旅宿業必要營運負擔以用地成本為大宗，對其體質、營運表現及國際競爭力影響巨大。將協助緩解疫情，補貼其必要營運負擔。會考量區位及受衝擊程度差異，訂定補貼的比例或級距，預計3月中旬擬好作業要點草案，3月底實施，編列經費15億元。

至於為協助觀光產業復甦振興，周永暉說行政院「嚴重特殊傳染性肺炎防治及行困振興特別條例」已於2月25日經總統公布。交通部並提出觀光產業中長期復甦振興方案，總經費需約54.5億元，已獲行政院同意納入特別預算。交通部已於5日研訂「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難之運輸業及觀光業舒困振興辦法草案」送行政院審議，並責成觀光局積極研擬後續各類復甦振興執行計畫細節，於疫情趨緩後即可儘速實施。國際行銷部分，周永暉報告時說，將針對受疫情影響來台旅客減少相對較多五大市場客源地（日、韓、新南向、港澳和歐美）擴大精準行銷以吸引國際旅客來台，提高來台旅客人次，以網路及網紅配合加強線上行銷，編列經費5億元。

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