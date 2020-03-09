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彭啟明：明北部轉雨降溫10度 早上通勤時間很有感

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
明天上午北部明顯轉為陣雨或雷雨天氣，早上通勤的時間會很有感。本報資料照片
明天上午北部明顯轉為陣雨或雷雨天氣，早上通勤的時間會很有感。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明說，今中午高溫有機會超過30度，但明天上午北部明顯轉為陣雨或雷雨天氣，早上通勤的時間會很有感。

彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書專頁指出，今天除了東北角迎風面較陰沉偶飄雨外，各地多雲到晴的穩定天氣，中南部大氣穩定，空氣品質稍差一些。

目前正有一道新的鋒面系統在中國東南沿海建立，預計今天深夜到周二凌晨間，鋒面的前緣雲系會接近台灣，主要的對流雲預期在周二上午通過，明天上班時間北部會很有感，明顯轉為陣雨或雷雨的天氣，東半部也有短暫雨勢。

他指出，這次的鋒面發展的結構及條件較好、水氣也較多，很有機會有雷陣雨發生，可能伴隨強風，目前多數預測雨勢在中部以北，但不排除南部也有陣雨發展。周二中午過後鋒面東移並且逐漸遠離，下午起雨勢將會由北往南、由西向東逐漸緩和，周二晚上降雨會更減少。但是北東迎風面靠山區可能還是會有局部短暫陣雨機會。

彭啟明說，這波東北風降溫很明顯，今天周一偏暖，周二白天隨著鋒面通過，東北風增強，溫度將由北往南下降轉涼，周二白天北部、東北部高溫一下子會降到只剩18-20度，降幅可能超過10度，中部及花東地區高溫也會降到22-25度，降幅達5-8度，南部高溫降至26-28度，也有3-5度的落差。

而周二晚間到周三清晨中北部、東北部空曠地區低溫更可能降到14-16度，南部及花東地區低溫16-18度，有較明顯的涼意。接下來回溫穩定至周四、五，周五下半天預期另外一道鋒面及東北風會再接近。

中央氣象局說，今天清晨各地低溫大部分都在19度以上，白天風向為偏南風，各地天氣穩定，僅山區有零星短暫雨，氣溫偏高，白天各地高溫都在27度以上，其中大台北地區、中南部地區及台東甚至會出現30度左右高溫。

氣象局表示，深夜鋒面接近，天氣將明顯轉變，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，有時候雨勢會比較明顯一些。

高溫 彭啟明 天氣動態

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