吳德榮：明夏天變冬天 周末恐有強烈冷氣團報到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今各地溫暖炎熱有如夏天，明天鋒面及冷空氣南下，全台灣變天，其中，北台灣不但冷而且濕，周六另一道鋒面通過，又有強冷空氣南下，恐達強烈冷氣團的強度。

吳德榮說，今天鋒面北移，暖氣團更增強，各地晴朗穩定，白天氣溫再升，僅東半部有局部短暫降雨的機率。預測北部氣溫18至31度、中部18至31度、南部18至33度、東部16至31度。

他指出，明天中部以北有雨，北台轉濕冷，中部微冷。南部轉涼也有局部短暫雨的機率。後天周三各地又轉為晴朗的天氣，但清晨氣溫會降至最低，白天起冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。

吳德榮表示，周四至周上午另一波鋒面逐漸接近、水氣增多，北台灣雲量增多有局部短暫陣雨的機率，其他地區仍為多雲時晴，白天微熱早晚涼。到了周五下午起至周六鋒面通過，中部以北有雨、南部也有局部短暫雨的機率；強冷空氣南下，各地氣溫驟降。

他說，周六下半天起至下周一清晨，會從濕冷轉乾冷，各地早晚氣溫皆很低。最新模擬這波冷空氣已有強烈大陸冷氣團的強度，但模式會再調整，應持續觀察。

中央氣象局說，明天鋒面通過及東北季風增強，這道鋒面結構完整，全台各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中在中部以北及宜蘭、花蓮雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率，北台灣在鋒面通過後氣溫將明顯下降。

周三北台灣仍整天偏涼，其他地區早晚也有涼意，清晨是這波涼空氣影響台灣最明顯的時候，北台灣低溫僅14、15度，中部及花蓮16、17度，南部及台東也只有18至20度。周四東北季風減弱，氣溫回升，降雨亦趨緩。