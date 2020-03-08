超狂網友精品房換股票、百萬貂皮大衣換中古車

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
有超狂網友想以百萬貂皮大衣換賓士車。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「不要再買了 免費的幻物與幻務」。
有超狂網友想以百萬貂皮大衣換賓士車。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「不要再買了 免費的幻物與幻務」。

臉書幻物社團的出現讓網友們「斷絕」、「捨棄」不必要的雜物，藉由換物的新鮮感取代購買慾，有網友因換物獲得自信，成為藉換物獲得無價之寶的最佳實例。

版主莊婷宇回憶，幾年前掛燙機對她而言是夢幻逸品，等她花了四、五千元買下才發現用不上手，就ＰＯ文希望以掛燙機交換一份食譜，進而認識一名家庭主婦社員，兩人相約在捷運站附近面交，雖然過程順利，但她事後才得知，這次交換行動是對方生平第一次自己搭捷運出門與陌生人見面，當天面交甚至還躲在捷運站觀察，深怕遇上壞人。

莊婷宇說，這名家庭主婦其實具有烹飪才華，可利用家裡現有的簡單器具做出五顏六色、令人食指大動的精緻點心，因此，她透過朋友幫忙，替對方找了一個室內空間當烹飪教室，鼓勵開課。隨著學員越來越多，對方也從害羞內向的家庭主婦變成舉手投足都充滿自信的烹飪老師。

莊婷宇說，這名家庭主婦後來甚至還將換物融入日常生活，在市場買菜時看上一個擺飾用的砧板，因家用有限，竟腦筋一動向老闆搭訕，希望以自製蛋糕換得砧板，剛好老闆的兒子兩天後生日，就點頭欣然答應，這也成為幻物社團社員間最令人津津樂道的話題。

幻物社團中還有一名超狂的盧姓女子，她曾ＰＯ文曬出一件白、灰相間，要價百萬的貂皮大衣，希望換一台「中古賓士車」，甚至還打算用新北市汐止區四十坪含平面車位的精品三房換鴻海股票，引發社員熱議，被封為最狂幻物主。

盧小姐指出，她曾是鴻海員工，數年前以一千兩百多萬在汐止買了一間大樓內的三房住宅，又花了一百多萬裝潢，無奈她工作常出差，房子都沒怎麼住，便興起賣房念頭，可是大家對汐止的印象不佳，房子賣了半天都乏人問津，最後乾脆到幻物社團ＰＯ文，希望能以房換一百七十張鴻海股票。

盧小姐說，她發現以物換房需考量產權、地政稅務相關費用負擔等問題，不過詢問律師、代書友人，發現換物仍屬於買賣行為，可比照辦理，只是貼文一出雖引來許多人詢問，不過都只有台積電、聯電等其他公司的股票可交換，與她的預期不符，使這宗換房行動難產。

之後，她看見家裡面擺放多年未穿，在芬蘭刷卡一百萬所買，趨近全新的貂皮大衣，就ＰＯ上幻物社團，希望換得一輛中古賓士車，不過，這次又面臨社員不懂貂皮大衣的價格，詢問過後與她預期想換的賓士車年分不符，最後一樣沒有完成交換。

有超狂網友想以汐止三房換鴻海股票。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「不要再買了 免費的幻物與幻務」。
有超狂網友想以汐止三房換鴻海股票。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「不要再買了 免費的幻物與幻務」。

汐止 捷運

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