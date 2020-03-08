一張圖看一周天氣！兩波冷空氣接力襲 首波直逼冷氣團

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，周一白天天氣穩定，深夜後鋒面接近，周二東北季風增強，強度接近大陸冷氣團等級，中部以北、東北部及東部降雨較為明顯，周三、周四天氣恢復穩定，到了周五又有另一波東北季風增強，「每兩天一變臉」，民眾出門宜留意。

氣象局說，春天天氣系統變化快速，未來一周天氣變化也是如此，周一白天天氣較為溫暖穩定，各地多雲到晴為主，但是深夜之後鋒面接近。隨後周二鋒面通過及東北季風增強，各地轉為有陣雨或雷雨的天氣，尤其中部以北、東北部及東部降雨較為明顯，有局部大雨發生的機率。

氣象局說，到了周二下半天後雨勢漸緩，周三、周四東北季風減弱，天氣恢復穩定，但是周五、周六又再度有東北季風增強，水氣又會增多。

溫度方面，氣象局說，周一各地天氣溫暖，西半部、東南部地區上看29、30度以上。周二、周三轉東北季風影響，強度接近大陸冷氣團等級，天氣明顯轉涼。

氣象局說，到了周四東北季風減弱，又會溫暖一些，但周五、周六東北季風再起，北台灣又會稍稍的轉涼。

另外，氣象局提醒，較為溫暖、穩定的時候容易起霧，由於周一、周四相對溫暖穩定，馬祖、金門及西半部地區容易有局部霧或低雲影響能見度，有搭機往來外島的需求要多加留意航班資訊。