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影／婦女節不快樂！民團籲檢討長照「雙軌制」

聯合報 / 記者王彥鈞潘姣琪／台北即時報導
台灣移工聯盟發言人劉曉櫻表示，現在實行的長照雙軌制，導致外籍移工變成血汗長照的照顧奴工。記者王彥鈞／攝影
台灣移工聯盟發言人劉曉櫻表示，現在實行的長照雙軌制，導致外籍移工變成血汗長照的照顧奴工。記者王彥鈞／攝影

婦女新知基金會與台灣移工聯盟今(8)日為了婦女、移工權益至行政院外抗議，天主教會新竹教區移民及外勞服務中心主任劉曉櫻表示，據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，家庭照顧者中，有7成為女性，平均照顧時間接近10年，台灣的長照制度，一直都為雙軌制，意指聘請移工看護，就不能使用政府長照2.0的服務，多半家庭會因為經濟壓力，使用較便宜，更能長時間照顧的移工，要求政府必廢除長照「雙軌制」，統合兩者讓家務勞動公共化，也將有專業照護能力的移工納入長照體系，而不是把台灣婦女的壓力，轉化到其他國家的婦女身上，還不給予他們應有的勞動保障。

日前因為案32例為非法移工的確診案例，勞動部以防堵疫情為由，發函新北市查緝非法勞工，但遭中央疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市政府齊反對，台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮提及此事，不滿地稱勞動部為防疫「豬隊友」，不檢討台灣勞工制度，規避政治和政策上對工人的剝削，反而是用查緝逃跑移工，當作有在做事，希望能夠透過不驅離、不處罰和給予合法身分3條件，讓被迫進入黑市成為非法移工的外籍人士能夠不再躲藏，才能有效配合防疫措施。

移工 長照 婦女節

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