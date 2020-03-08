防疫新做法 衛武營藝術中心節目入場觀眾需登記

衛武營國家藝術文化中心因應新冠肺炎，公布新的防疫措施，宣布所有節目都必須符合中央頒布的6大風險評估指標，觀眾進場看表演時必須全程配戴口罩，進入廳院的觀眾，都要在票根留存姓名、電話、地址等基本資料。

衛武營國家藝術文化中心說，今天起，若有未填資料觀眾，工作人員將在中場休息時間請觀眾補登記資料。

另外，觀眾如有下列5種情況，將會辦退票，拒絕觀眾入場。1. 額溫超過攝氏37.5度、2. 未配戴口罩、3. 依疾病管制署定義，近14日有中港澳、韓國、義大利、德國、法國、西班牙、伊朗旅遊史、4. 曾接觸有上述國家旅遊史者，且有發燒或呼吸道症狀、5.連續咳嗽。

確保觀眾與演出團隊安全，衛武營國家藝術中心會讓觀眾欣賞演出期間保持約1公尺適當距離，由工作人員採間隔座或其他保持適當距離的安排入座。針對目前已取消演出的節目，衛武營將持續與表演團隊協商，待疫情穩定後，另行安排演出檔期。