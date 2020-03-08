聽新聞
test
0:00 / 0:00
全球新冠肺炎病例激增油價續跌 汽油明起降0.6元
新冠肺炎蔓延全球、多個國家病例激增，持續帶動國際原油價格下跌，中油自明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.6及0.7元，調整後92無鉛汽油每公升24.1元、95無鉛汽油每公升25.6元、98無鉛汽油每公升27.6元、超級柴油每公升21.7元。
中油表示，本周受新冠肺炎確診病例蔓延全球、中國境外新增病例激增等因素影響，帶動國際原油價格下跌。本周調價指標7D3B周均價為每桶50.50美元，較前周52.73美元下跌2.23美元，新台幣兌美元匯率升值0.347元，國內油價依公式計算跌幅為4.26％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.6及0.7元，足額調整。
中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕對沒有「漲多跌少」或「只漲不跌」。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此也呼籲消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言