全球新冠肺炎病例激增油價續跌 汽油明起降0.6元

新冠肺炎蔓延全球、多個國家病例激增，持續帶動國際原油價格下跌，中油自明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.6及0.7元，調整後92無鉛汽油每公升24.1元、95無鉛汽油每公升25.6元、98無鉛汽油每公升27.6元、超級柴油每公升21.7元。

中油表示，本周受新冠肺炎確診病例蔓延全球、中國境外新增病例激增等因素影響，帶動國際原油價格下跌。本周調價指標7D3B周均價為每桶50.50美元，較前周52.73美元下跌2.23美元，新台幣兌美元匯率升值0.347元，國內油價依公式計算跌幅為4.26％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.6及0.7元，足額調整。

中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕對沒有「漲多跌少」或「只漲不跌」。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此也呼籲消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。