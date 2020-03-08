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國際婦女節／陳菊換紅衣飾挺乳癌患者 蘇揆喊感謝

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
響應國際婦女節，陳菊換紅衣飾挺乳癌患者。圖／取自陳菊臉書
響應國際婦女節，陳菊換紅衣飾挺乳癌患者。圖／取自陳菊臉書

今天是國際婦女節，總統府祕書長陳菊在臉書指出，感謝姊妹們對台灣社會的付出與貢獻，並特別關懷乳癌患者，邀請大家和她一起在3月13日星期五穿上紅色衣飾，上傳照片，共同響應關懷女性心血管健康的「為女著紅」；行政院蘇貞昌也向所有堅守社會各崗位的女性表達感謝之意，尤其正在防疫工作期間，也感謝女性在職場、家庭中對健康及醫療等相關照顧工作付出的辛勞及貢獻。

陳菊指出，姊妹們在各領域發揮所長，更有許多人同時肩負著多種工作與角色，承擔著許多壓力與辛勞，是最溫暖而堅定的力量。但就算生活再忙碌，也一定要記得關心自己的健康。

陳菊提醒，乳癌是台灣女性癌症發生的首位，患者常因接受化學治療和放射治療而面臨雙重心血管疾病風險，因此，治療時應有心臟科的共同照護，以確保預後的健康，也邀請大家一起在3月13日星期五穿上紅色衣飾，上傳照片，共同響應關懷女性心血管健康的「為女著紅」。

行政院則發布新聞稿表示，蘇貞昌指出，每個家庭成員都應一同肩負起家中的照顧工作，但女性常因社會傳統觀念，在扮演母親、媳婦及女兒的角色時承擔了大部分的責任，防疫期間更可能加重女性照顧居家隔離者或小孩的工作。此外，女性在職場上的參與投入支撐著各行業的發展，尤其在醫療領域的護理人員、治療師、照顧服務員及藥師等人力，仍以女性為多數，她們是面對這場疫情戰役的第一線人員，也是國人健康的守門員，應對她們表達感謝之意。

蘇貞昌說，因應疫情的變化，政府同步協調國內業者增加防護衣、隔離衣產能，為醫護人員提供保護，並研議相關補貼措施，以作為防疫人員最強而有力的後盾。

蘇貞昌還說，近年女性在參與職場及決策層級比例已有明顯提升，但仍期許行政院所屬各機關，就不利處境的婦女朋友，規劃權益精進措施，並強化女性培力工作，期縮減性別落差，確保不同性別者在各領域都平等享有參與社會、公共事務及取得資源的機會，使我國最終能達到落實實質性別平等的友善社會，並發揮區域影響力，共同提升亞洲地區性別平權，將台灣經驗傳播至世界各國。

蘇貞昌 行政院

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