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為疫情醫檢師累倒吞藥再上場超心酸

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
醫師白永嘉在臉書上披露醫檢師為了新冠肺炎工作超量的情況。圖／取自臉書
醫師白永嘉在臉書上披露醫檢師為了新冠肺炎工作超量的情況。圖／取自臉書

新冠肺炎疫情讓第一線的醫療相關工作人員都相當辛苦，衛福部目前打算給付一人天一萬元的危險津貼，有醫檢師在臉書表示，因為醫檢師人力本來就不夠，碰到疫情幾乎忙到連喝口水喘口氣的時間都沒有，甚至有醫檢師忙到病倒，因為無人協助，只能吞藥再上陣，辛苦不是外人能想像。

新竹馬偕紀念醫院急診醫學科部急診外科主任白永嘉今天在臉書上貼出醫檢師的心聲，許多醫檢師都在網上回應「這就是我們的現況」，希望衛福部除了注意到醫護人員，也要重視醫檢師的現況；而白永嘉則呼籲，衛福部的危險津貼除了發給醫護外，醫檢師、放射治療師、呼吸治療師、清潔人員、院內運醫病患人員與救護車人員等，也都該納入。

醫檢師的文章如下：

因為武漢肺炎的篩檢，我們醫檢師這邊只要收到疑似個案的檢體，就要先做「消毒前處理」才能分發各個lab操作。

所謂消毒前處理就是我們穿戴防護裝備，包含本身工作服、防水隔離衣、n95、外科口罩、髮帽、面罩、鞋套...，再進到污染區做檢體的初步消毒作業...其實如果只有這樣是OK的。

我們還有自己原本就很多的線上檢體要操作！但只要一接到有疑似檢體送來，就要趕快做好手邊一段落，去消毒！穿脫加上消毒流程至少需要40分鐘(2隻檢體)，疑似個案更多的話，即便我們動作已經很快整個流程下來還是得做到將近兩個小時。

做完一大批我們還是不能休息，因為原本線上的檢體會持續累積，連喘口氣喝水的時間都沒有就要趕快消化線上檢體...因為中間可能有急診也需要我們的報告。

更嚴重的是目前擴大篩檢，我們一個班別(1個人)不可能只有一批疑似檢體，可能在不同時間點來3批甚至到5批，也可能到更多...

每次都要「重新」穿脫然後做消毒，然後再衝回去消化線上檢體。我們同仁有請上層主管建議希望能擴大人力，但得到的回應都是「人力不足，沒辦法...排不出來」，造成目前檢驗部一個班別就是只有那位當班兼輪值醫檢師去消毒！

我已經因為連值3天這個班...焦慮到暈眩嘔吐不止，還在當班期間衝去掛急診，醫師建議我留在急診打點滴休息，但我不行休息...因為組內當班只有一個人，一休息消毒跟線上檢體全部會停擺，所以吞幾顆藥再回去繼續撐到下班。

我想每間醫院都是差不多的情況！因為醫檢師人力真的卡得很緊，消毒這種工作不可能排出多餘人力，只能強行配給值班人員吸收。

線上醫檢師真的是把自己奉獻給醫療體系，我相信從事醫療人員都有強大的使命感，但是醫檢師的曝光度、重視度真的少到可憐...

我和我朋友們有盡力在平台上留言讓民眾知道醫檢師也是對這次疫情奉獻心力，但我們力量實在是太小了很難引起迴響，醫檢師的工作量跟待遇不成正比，艱辛的環境也讓醫檢人才離開醫療體系。

線上醫檢師真的是把自己奉獻給醫療體系，我相信從事醫療人員都有強大的使命感，但是醫檢師的曝光度、重視度真的少到可憐...

我和我朋友們有盡力在平台上留言讓民眾知道醫檢師也是對這次疫情奉獻心力勞力，但新聞媒體焦點很少有真的去報導醫檢師，民眾也不清楚醫檢師的工作內容，我們力量實在是太小了很難引起迴響，希望白醫師可以幫我們醫檢同仁們聲援一下...。」

醫師白永嘉在臉書上披露醫檢師為了新冠肺炎工作超量的情況。圖／取自臉書
醫師白永嘉在臉書上披露醫檢師為了新冠肺炎工作超量的情況。圖／取自臉書

疫情 衛福部

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