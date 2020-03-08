長輩愛用牙籤清牙齒 醫師建議丟了改牙間刷

基隆市牙醫師公會副理事長林建宏在社區服務及看診時發現，很多老人家的牙齒狀況不良，甚至掉牙嚴重，多為刷牙方式不正確，沒有注意牙間清潔，也不會用牙線，而喜歡用牙籤，除清不乾淨外，也會把牙縫越挖越大洞，可以丟了。建議老人家最好每半年要看一次牙，且要善用牙線及牙間刷清潔，才能到位。

林建宏醫師表示，曾遇到有一位長者，不曾洗牙過，滿口牙結石，牙周病嚴重，但有用牙籤。也有老人家長年不曾看過牙醫，口腔狀況不良，牙齒所剩不多，醫生詢問平時如何刷牙，發現很多刷的方式都不正確，長期以來其實來都刷錯了，牙齒掉得很嚴重。

林建宏說，很多老人家沒有定期看牙的習慣，往往等到會痛的時候才想到看牙醫，這觀念是不正確的，最少每半年至牙醫院所做檢查，不是等有狀況或者痛才看牙，治療就晚了。

牙醫師黃明裕也表示，一般長者常因為口腔不易清潔乾淨，導致牙齒狀況不良。如果又因為某些因素無法前往牙醫院所診治，會讓口腔健康狀況更差，進而影響全身健康。因此平時定期看牙了解口腔保健諮詢非常重要，讓長者可以了解並重視自己的口腔健康。

林建宏發現老人家刷牙錯誤，最常見的就是力量太大，因為這樣會傷害琺瑯質；其次是沒有照順序刷，所以會有許多地方疏忽沒刷到，有的地方卻重複刷；老人家有時嫌麻煩，或者因為不會使用牙線，所以牙縫清潔不良，或者根本就沒有清潔到。