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婦女節不快樂 移工現身曝：一天工作14到16小時

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
台灣國際勞工協會與婦女新知協會今到行政院陳情。記者賴于榛／攝影
台灣國際勞工協會與婦女新知協會今到行政院陳情。記者賴于榛／攝影

今天是三八婦女節，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人都祝婦女節快樂，不過台灣國際勞工協會與婦女新知協會今到行政院陳情指出，許多家庭照服員或是高工時的看護移工多是女性，這些人無法在婦女節享受各式各樣促銷，仍有沉重的照顧負擔，現場更有菲律賓移工表示，2018來台灣至今，一天工作長達14到16個小時。

台灣國際勞工協會（TIWA）成員許淳淮指出，今天是三月八日婦女節，許多商家都針對婦女消費有折扣，但是有一些婦女無法享用折扣，這些人可能工資低，或是沒有時間，因為他們是長時間的家庭照顧員，是在台灣的殘破長照制度底下，幾乎以一己之力承擔家中照顧責任的家庭照顧者，以及沒有任何勞動保障的看護移工。

許淳淮說，台灣長照人口約有76萬人，其中五、六成完全仰賴家庭照顧，三成聘用外籍移工，只有一成左右使用政府提供的長照服務，其中家庭照顧與外籍移工這些人幾乎都是女性，行政院、勞動部、衛福部應正視這個問題，而非將長照政策包裝的「水噹噹」。

許淳淮說，政府應讓家護工作公共化，保障長期在照顧體制的人，制度部分則有三個建議，第一財源不該用菸稅這種不穩定的機會稅，應該要另闢長期穩定的財源；二聘雇人力上面應要整合所有本地照顧服務員與看護移工，將移工正式納入長照體系，而非現行的雙軌制；第三，應該要廢除個別家戶的聘雇制度，讓這些照顧人力透過公立機構聘雇，真正保障照顧工作者的勞動權益。

婦女新知基金會秘書長周于萱則說，台灣當家裡面有幼兒、長輩或是身心障礙者需要照顧的時候，家裡通常要求經濟最弱勢、最沒有權力的去承擔，而這些人多數是女性，這些工作高工時、高負擔，縱使有天卸下擔子，可能有已經過了人生的黃金時期；而這樣的女性若想要兼顧工作與家庭狀況，只能選擇便宜勞力尋求外籍移工，但負擔其實只是從本國女性轉移到外國女性身上，但家庭照護的外籍移工不適用勞基法，無法獲得保障。

周于萱說，移工沒有選票，根本是制度上的孤兒，但長照不能是血汗長照，建議政府長照政策必須公共化，避免移工沒有保障，或是不停做家庭照顧，卻從未獲得正式訓練，長照體系應納入看護移工，讓他們也得到更完整的醫療知識訓練。

來自菲律賓的移工Sam則說，她34歲是單親媽媽，為了養兩個小孩，2018來到台灣在養老院照顧阿公阿嬤，一天工作14到16個小時，有時候甚至沒有放假，工時很長，生病不舒服也沒有辦法好好休息，希望台灣政府可以看到他們的工作狀況，給予公平的對待。

婦女節不快樂，菲律賓移工（左）現身曝，一天工作14到16小時。記者賴于榛／攝影
婦女節不快樂，菲律賓移工（左）現身曝，一天工作14到16小時。記者賴于榛／攝影

移工 長照

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