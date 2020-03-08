國家音樂廳事件衝擊「排梅花座不如停演」損失恐逾億

國家音樂廳發生澳洲音樂家確診新冠肺炎後，因為須排梅花座與考量觀眾心理因素等，不少表演節目隨之取消。對於文化部建議演出節目須排「梅花座」，許多團隊認為有執行困難，乾脆直接宣布取消。估計3月節目若全部停演，表藝界損失逾億；小型團隊難以支撐停演損失，恐怕面臨關門。

澳洲音樂家確診後，當晚文化部便公布防疫因應原則、提高文化部所屬場館防疫措施強度。包括座位安排「建議」採梅花座，讓每位觀眾可達成距離1公尺的防疫標準、參與者全程戴口罩等。高雄衛武營隨後公布新的場館防疫措施，要求「售票逾五成取消演出、達五成停售」，控制觀眾人數以達到防疫標準。

原計昨晚於衛武營演出的張正傑大提琴獨奏會，在「國家音樂音樂廳事件」發生後立刻宣布延期。張正傑指出，這場在衛武營表演廳的演出已售罄，無法排出文化部所說的「梅花座」；而讓觀眾戴著口罩來聽，也無法好好欣賞音樂會。而國家家音樂廳事件更是「最後一根稻草」，造成藝術界的恐慌，「連我都擔心若有人染疫，如何對台下所有觀眾負責？」乾脆宣布延期等待更好時機。

「若演出要排梅花座，不如不演!」表演藝術聯盟理事長林佳鋒表示，此一要求等於限制一場演出售票不能超過五成，但若售票無法逾五成，註定賠錢，乾脆停演。他質疑，民眾來看表演也要搭交通工具，「為什麼捷運、高鐵不排梅花座，卻要劇場排梅花座?」他認為，文化部若有魄力，不如直接喊停疫情緊張時期的表演節目，再補償表演團隊停演損失。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶則說，「梅花座」是比較籠統的說法，主要是希望能疏散觀眾、讓彼此有一定距離，並非要求一定要排成「梅花座」。台中歌劇院昨下午已嘗試排出符合防疫需要的席位，效果還不錯；未來文化部所屬場館會自行調整防疫需要的座位安排，減少表演團隊的負擔。