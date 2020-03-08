台鐵送暖 醫護人員買便當九折、北車三公里內免費外送　

新型冠狀病毒肆虐，醫護人員正為守護台灣民眾健康挺身抗疫中，為體恤醫護人員之辛勞，感謝仁愛無私的醫護天使們，台鐵局今天宣布推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」。3月9日起至3月31日止，全台醫護人員憑識別證於全台台鐵自營販賣台臨櫃購買台鐵便當，即享九折優惠，車上銷售則不適用。

台鐵局也說，在運送過程及食安無虞考量下，將擇台北餐旅所先行試辦午餐免費外送至醫療院所的服務，同樣從明天開始至本月31日止。距離台北車站三公里以內之公私立醫療院所，期間凡訂購80元以上之台鐵便當滿十個以上，除享九折優惠，還會免費送達醫院位址（大門）。將由中華快遞公司協助配送，一起向台灣全體醫護人員致上最高的敬意。

台鐵局說，每日均可接受預訂便當，專線（02-23619309）服務時間為周一到周五上午8時到晚間5時，周六及周日訂單請於周五前預訂，主要希望事先調度人力及運送，以全力支援醫護用餐。

台鐵局補充，考量食安及運送，配送範圍以台北車站為中心三公里以內為原則，東至光復南路、光復北路，西至環河快速道路，南至和平東路、和平西路，北至民權東路、民權西路。