聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵送暖 醫護人員買便當九折、北車三公里內免費外送
新型冠狀病毒肆虐，醫護人員正為守護台灣民眾健康挺身抗疫中，為體恤醫護人員之辛勞，感謝仁愛無私的醫護天使們，台鐵局今天宣布推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」。3月9日起至3月31日止，全台醫護人員憑識別證於全台台鐵自營販賣台臨櫃購買台鐵便當，即享九折優惠，車上銷售則不適用。
台鐵局也說，在運送過程及食安無虞考量下，將擇台北餐旅所先行試辦午餐免費外送至醫療院所的服務，同樣從明天開始至本月31日止。距離台北車站三公里以內之公私立醫療院所，期間凡訂購80元以上之台鐵便當滿十個以上，除享九折優惠，還會免費送達醫院位址（大門）。將由中華快遞公司協助配送，一起向台灣全體醫護人員致上最高的敬意。
台鐵局說，每日均可接受預訂便當，專線（02-23619309）服務時間為周一到周五上午8時到晚間5時，周六及周日訂單請於周五前預訂，主要希望事先調度人力及運送，以全力支援醫護用餐。
台鐵局補充，考量食安及運送，配送範圍以台北車站為中心三公里以內為原則，東至光復南路、光復北路，西至環河快速道路，南至和平東路、和平西路，北至民權東路、民權西路。
台鐵局說歡迎包含博仁綜合醫院丶台安醫院丶長庚紀念醫院台北院區丶中山醫院丶國泰綜合醫院丶宏恩綜合醫院丶馬偕紀念醫院丶台大醫院、聯合醫院婦幼院區丶中興院區丶和平院區丶仁愛院區及距離台北車站三公里以內之其他醫療院所所有的醫護夥伴來電。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言