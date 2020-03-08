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職業婦女甘苦談 為顧家庭、事業蠟燭兩頭燒

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜也在婦女節前夕拍攝影片，感謝女性同仁對市政的貢獻。圖／新北市人事處提供
新北市長侯友宜也在婦女節前夕拍攝影片，感謝女性同仁對市政的貢獻。圖／新北市人事處提供

當今社會不少現代女性都是職業婦女，除了要照顧好家庭成員，還要做好工作上的業務，時常蠟燭兩頭燒，十分辛勞，新聞局長蔣志薇表示，現在公務繁忙，陪女兒的時間變少，小孩如有活動會盡量出席。

新聞局長蔣志薇表示，自從換工作後，陪伴兩個女兒的時間也變少，除了無法自己煮晚餐給孩子外，回到家都是邊工作邊看女兒功課，無法專心在女兒身上，最晚也曾到半夜都還在忙公事，但女兒睡覺前都會吵著要她陪著睡覺，所以常常都在她們入睡後，坐在床上用手機或是電腦處理公事，心裡覺得對孩子愧疚，沒有以前那麼多時間可以陪伴她們，也是職業婦女要克服的問題。

蔣志薇說，現在僅能偶爾幫女兒準備早餐，營養還是要均衡，且過去女兒學校如果有活動或是發表會，她都會請假盡量不缺席，但之前因為就職典禮無法缺席，剛好又碰到女兒學校活動，不能出席女兒也很失望，還好第二年的活動有請到假，不會讓女兒期望落空。

城鄉局住宅計畫科長江怡瑩表示，每到學校下課時間就要趕著去接小孩，老師也無法幫忙看顧太久的時間，所以一定要上班時間盡快完成工作，回家除了照料家人的起居，如回家後收到需處理公務的訊息，也是邊顧小孩邊處理。

新北市人事處表示，目前市府內男女主管比例差不多，男性主管有3596人、50.36 %，女性主管有3544人、49.64 %，且依照行政院人事行政總處公布資料，新北市女主管比例最高，高於台北、台中、桃園等直轄市。市府男女性公務人員比例約6：4。

新北市長侯友宜也在婦女節前夕拍攝影片，感謝女性同仁對市政的貢獻，他也說，市府女性同仁憑員工證到B1視障按摩小棧及市府大樓33景觀餐廳，即可享有新北守護女神的專屬限時優惠，除了可以美食配美景，還能讓肩頸放鬆。

人事處表示，市府每年均會針對女性主管辦理培力課程，讓女性同仁有更多發揮自我的機會，同時也考量雙薪家庭生活型態，積極洽辦員工托育措施及提供幼兒與銀髮照護課程，建立起員工家庭支援系統，讓同仁能在職場與生活取得平衡。

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