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明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪
春天就是迎接一波波東北季風。中央氣象局說，今明天氣穩定，不過明天晚上開始變天，這周將有兩波鋒面接力通過，東北季風接著增強，全台有雨。周三是最冷的時間，北部低溫下探15度，玉山有望再次降下三月雪。
氣象預報員陳伊秀說，今明兩天天氣穩定，尤其明天天氣更好、更熱，全台以多雲到晴為主，北部高溫可達29度，中南部甚至來到30到31度，各地低溫則是落在17到21度，早晚溫差大。不過東半部跟基隆北海岸今天受到一小波東北風影響，水氣稍多，明天白天山區則要留意零星短暫雨。
陳伊秀說，預計明天晚上迎接第一波變天，約在晚上11時，周二清晨鋒面接近通過，緊接著東北季風增強，水氣漸增。中部以北、宜蘭、花蓮有短暫陣雨或是雷雨，也有局部大雨發生機率，南部跟台東有零星降雨，預計從周二清晨影響到晚上8到9時。
陳伊秀說，周二晚間降雨趨緩，從全台有雨轉為迎風面北部跟東半部有雨，北部跟東半部偏濕涼的天氣型態會延續到周三，西半部到了周三天氣則還算穩定。周四和周五東北季風減弱，各地水氣會減少。
氣溫方面，陳伊秀說周二因為各地有雨，高溫都會下降，不過最冷時間點落在周三清晨，苗栗以北跟宜蘭低溫下探15度，中部16度，其他地區17到19度。北台灣高溫則是19到20度，中南部則因為雨勢趨緩，高溫可回到24到27度。若水氣與低溫配合，玉山有望在周三清晨再次降雪。
陳伊秀說，周五又有一道鋒面通過，緊接著東北季風增強，主要影響在周六，目前預計全台有雨，不過以中部以北和宜蘭、花蓮降雨更為明顯，不排除有局部較大雨勢，不過實際狀況仍要觀察。至於溫度，與前一波東北季風降幅類似。
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