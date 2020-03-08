快訊

明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪

一場疫情…美國這項醫療科技爆紅 台灣其實早就有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
本周將有兩波鋒面接力通過。聯合報系資料照
本周將有兩波鋒面接力通過。聯合報系資料照

春天就是迎接一波波東北季風。中央氣象局說，今明天氣穩定，不過明天晚上開始變天，這周將有兩波鋒面接力通過，東北季風接著增強，全台有雨。周三是最冷的時間，北部低溫下探15度，玉山有望再次降下三月雪。

氣象預報員陳伊秀說，今明兩天天氣穩定，尤其明天天氣更好、更熱，全台以多雲到晴為主，北部高溫可達29度，中南部甚至來到30到31度，各地低溫則是落在17到21度，早晚溫差大。不過東半部跟基隆北海岸今天受到一小波東北風影響，水氣稍多，明天白天山區則要留意零星短暫雨。

陳伊秀說，預計明天晚上迎接第一波變天，約在晚上11時，周二清晨鋒面接近通過，緊接著東北季風增強，水氣漸增。中部以北、宜蘭、花蓮有短暫陣雨或是雷雨，也有局部大雨發生機率，南部跟台東有零星降雨，預計從周二清晨影響到晚上8到9時。

陳伊秀說，周二晚間降雨趨緩，從全台有雨轉為迎風面北部跟東半部有雨，北部跟東半部偏濕涼的天氣型態會延續到周三，西半部到了周三天氣則還算穩定。周四和周五東北季風減弱，各地水氣會減少。

氣溫方面，陳伊秀說周二因為各地有雨，高溫都會下降，不過最冷時間點落在周三清晨，苗栗以北跟宜蘭低溫下探15度，中部16度，其他地區17到19度。北台灣高溫則是19到20度，中南部則因為雨勢趨緩，高溫可回到24到27度。若水氣與低溫配合，玉山有望在周三清晨再次降雪。

陳伊秀說，周五又有一道鋒面通過，緊接著東北季風增強，主要影響在周六，目前預計全台有雨，不過以中部以北和宜蘭、花蓮降雨更為明顯，不排除有局部較大雨勢，不過實際狀況仍要觀察。至於溫度，與前一波東北季風降幅類似。

低溫 天氣動態

延伸閱讀

連假前兩天熱飆30度 收假日變天、將有兩波鋒面接力襲

228連假後恐有大陸冷氣團報到 北台灣高溫跌3、4度

到228都是好天氣！中南部飆29度 台灣燈會人氣可望提升

晚間雨勢增！周日起連四天 北台灣全天溫度不超過13度

相關新聞

台鐵送暖 醫護人員買便當九折、北車三公里內免費外送　

新型冠狀病毒肆虐，醫護人員正為守護台灣民眾健康挺身抗疫中，為體恤醫護人員之辛勞，感謝仁愛無私的醫護天使們，台鐵局今天宣布...

明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪

春天就是迎接一波波東北季風。中央氣象局說，今明天氣穩定，不過明天晚上開始變天，這周將有兩波鋒面接力通過，東北季風接著增強...

職業婦女甘苦談 為顧家庭、事業蠟燭兩頭燒

當今社會不少現代女性都是職業婦女，除了要照顧好家庭成員，還要做好工作上的業務，時常蠟燭兩頭燒，十分辛勞，新聞局長蔣志薇表...

血虛易皮膚乾癢 按摩這些穴道可緩解不適

近來乍暖還寒，不少人在乾冷時候容易發生皮膚乾癢，中醫經常透過藥方補血潤燥，也建議患者可自行按壓穴道。

發燒、咳嗽以為是肺炎 女大生差點因罕見淋巴瘤送命

頸部出現腫塊、莫名變瘦，當心是罕見淋巴瘤。一名20歲的女大生，兩年半前發現右頸部出現腫塊，但因無疼痛感而不以為意，直到感...

國家音樂廳事件衝擊「排梅花座不如停演」損失恐逾億

國家音樂廳發生澳洲音樂家確診新冠肺炎後，因為須排梅花座與考量觀眾心理因素等，不少表演節目隨之取消。對於文化部建議演出節目...

吳德榮：今明如暖夏 周二各地氣溫驟降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明白天溫暖炎熱有如夏天，但周二各地氣溫驟降，周...

60歲以上健康提醒╱不老妙方 別讓自己閒下來

風韻猶存？年華老去？該用什麼字句來形容年過六十的女人，每個人身心狀態不一樣，有人六十多歲，看起來仍充滿活力，但有些人卻老...

50-60歲健康提醒╱保持骨質肌力 留意心血管疾病

50歲至60歲婦女，此時無論是社會中堅，或全職家庭主婦，都會面臨更年期的問題，情緒難免紊亂外，也要小心相關婦女病的產生。

40-50歲健康提醒╱諮詢醫師 穩定更年期症狀

40歲對女性來說，是身體出現明顯變化的分水嶺，身心可能陷入不穩定狀態。嘉義縣大林慈濟醫院婦產科主任許鈞碩建議，民眾如有更年期相關症狀，可在醫師診斷下，考慮補充荷爾蒙，或以運動等方式減緩不適。

30-40歲健康提醒╱晚婚晚生育 留意子宮疾病

今天是婦女節，對忙碌的現代女性來說，該忙的還是要忙，該煩惱的事不會消失。

健康醫點靈／忘了眨眼！盯螢幕盯出乾眼症

現代人常滑手機、緊盯螢幕，後遺症除了近視加深，還容易眼睛鬧水荒，「乾眼症」找上身，眼睛乾澀，甚至短暫視力模糊，原因之一就是忘了眨眼睛。

熱門新聞

「家樂福東興店」結束營業倒數2天！家電出清下殺5折起　指定生鮮買1送1

熊貓免運加麥當勞超殺優惠 網友狂買「25元麥脆雞腿」

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

各縣市防疫包放大絕！口罩不稀奇 送這個也是醉了...

殺破狼周運勢／射手對金錢焦慮 雙魚與對象不愉快

孫芸芸女兒拎著Chloé包的背殺技好強 許路兒拉鍊沒拉趕時髦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。