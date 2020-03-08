血虛易皮膚乾癢 按摩這些穴道可緩解不適

近來乍暖還寒，不少人在乾冷時候容易發生皮膚乾癢，中醫經常透過藥方補血潤燥，也建議患者可自行按壓穴道。

台北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師吳宛容指出，這類型搔癢好發於血虛體質的人身上，因為這群人的體內血液虧虛、無法濡養皮膚表面。特別在天冷、人體皮脂腺分泌減少之時，容易生風、化燥、搔癢及脫屑情形，頸部、腰部、手肘、小腿前脛及腳踝等皮脂腺較少處尤其容易發生。

血虛體質者容易發生乾癢，且容易有四肢冰冷、面色蒼白、毛髮乾枯易斷等情形。這群患者發生乾癢時，只在患部塗抹藥膏往往治標不治本，因此中醫經常透過藥方補血潤燥，同時建議患者可自行按壓穴道。

有助養血止癢的穴道像是「血海」，這個穴位屬足太陰脾經，由於脾統血，因此適度按摩有助血液循環之效；「風市」屬少陽膽經穴道，適度按壓可祛風止癢；「太谿」屬足少陰腎經，適度按壓可順氣血、補陰防燥。

要避免乾癢發生，日常生活中有些小習慣要留意，像是避免以高溫水洗澡或洗澡洗太久，以免過度清除皮膚表面油脂，反倒更易出現搔癢情形；洗完澡後，可在肌膚乾燥處適度塗抹乳液，以鎖住體表水分。飲食上可適量補充海帶、白木耳等富含膠質的食物，或是核桃與黑芝麻等較油的食物，如此將多少有滋陰潤燥之效。